تراند اليوم : ارطغرل ١١١ :: ارطغرل ١١١ موقع النور قيامة ارطغرل ١١١ الجزء الرابع الحلقة ١١١ قيامة أرطغرل الحلقة ١١١ الجديدة

متابعات /الخليج 365/ أذاعت قناة تي ار تي التركية مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة ١١١ ؛ويحكي مسلسل ارطغرل الموسة الرابع قصة حياة والد مؤسس الخلافة العثمانية ارطغرل وعن صراعات الغازي ارطغرل مع الخونة والجواسيس والمغول والصليبين وعن قيادته لقبيلة الكاي وتفاصيل حياتها وتنقلها للاناضول وخدمة ارطغرل وقبيلته للدولة السلوجقية والاسلام.

ويتناول المسلسل سيرة أرطغرل في سياق رحلة البحث عن أرض يستقر فيها مع قبيلته، لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وغياب الأمن والاضطرابات.وتدور أحداثه بين ولايتي حلب وأنطاكيا، في القرن الثالث عشر الميلادي، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من قبائل الأوغوز التركية إلى المنطقة.ويستعرض المسلسل نزاع المغول والروم على المنطقة، حيث كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل، في القرن الثالث عشر، خاصة ضعف الخلافة العباسية، وكان العالم الإسلامي بانتظار قائد بطل، ليظهر أرطغرل، متحديًا كل الظروف، وتكون بداية النهوض على يديه بتأسيس الدولة العثمانية.

مسلسل ارطغرل 111 يغلب عليه الطابع الديني التاريخي، ويوضح قوة المسلمين في وقت تعاني فيها الأمة الإسلامية من العديد من المشاكل، ومسلسل ارطغرل عبارة عن مسلسل ارطغرل 111 مكون من أربع أجزاء حتى الآن، تم عرض ثلاثة أجزاء منهن والىن يتم عرض الجزء الرابع ومن المتوقع أن يستمر عرض هذا الجزء حتى عام 2019، ويذاع حلقة أسبوعياً وتمتد الحلقة لساعتين تقريباً. وكان قد توقف تصوير مسلسل ارطغرل 111 ارطغرل من قبل بسبب نشوب حريق في أماكن التصوير، إلا أنه عاد واستكمل تصوير باقي الحلقات، ويذاع المسلسل كعرض أول على قناة تي ار تي التركية الفضائية وهي تبث على القمر ترك سات ونايل سات وعرب سات، وتعرض المسلسل مترجم يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة السعودية، الثامنة بتوقيت مصر، وبعد يوم كامل وفي نفس مسلسل ارطغرل 111 التوقيت قناة دعوة تنقل المسلسل على شاشتها يوم الخميس من كل أسبوع كعرض ثاني لنفس الحلقة.