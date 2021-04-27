تراند اليوم : صور مؤثرة لوداع العروس التركية مينا بشاران الأخير

جرت مراسم دفن وجنازة ضحايا حادث طائرة بشاران الخاصة الـ 10، التي سقطت في إيران خلال قدومها من الإمارات إلى اسطنبول وعلى متنها 11 إمرأة،من بينهن العروس التركية ، إبنة رجل الأعمال التركي الشهير حسين بشاران و 7 من صديقاتها وطاقم الطائرة المكون من ثلاث نساء، اللواتي سافرن إلى إمارة دبي لإقامة حفل وداع عزوبية فاخر للعروس مينا بشاران، وجلب فستان زفافها الذي جهزه لها مصمم الأزياء اللبناني الشهير زهير مراد.

وقد تم دفن العروس مينا بشاران في مقبرة أتاكوي في أجواء وداعية حزينة حيث إنهار والديها وخطيبها رجل الأعمال مراد غيزير الذي كان من المفترض أن يتزوج بها مساء 14 نيسان-أبريل المقبل من العام 2018 الحالي.



خطيب مينا منهار في وداعها الأخير

وفي مقبرة أتاكوي ذاتها تم دفن صديقتيها سينام أكاي المخطوبة والمقرر زواجها في الصيف، وبورجو أورفالي التي كانت حامل.

كما تم دفن صديقة العروس الثالثة عائشة أند، الطبيبة النفسية المقرر زواجها في الصيف، وصديقتها الرابعة آصلي إيزمرلي المخطوبة المقرر زواجها أيضاً في الصيف من خطيبها اللبناني بسام الحسامي في مقبرة زنجيرليكوي، بينما تم دفن صديقتيها الخامسة والسادسة جاسمين باروه الحامل، وليانا هانانل أم لمولود لم يتجاوز الخمسة شهور في مقبرة اليهود باسطنبول.





والدا مينا منهاران خلال الجنازة

لكن الصديقة السابعة زينب جوشكون إبنة رجل الأعمال أورها جوشكون فتم نقل جثمانها إلى مدينة بورصا لتقام مراسم الدفن هناك اليوم الجمعة.



ودفنت مضيفة الطيران إيدا أوسولو العزباء "41 عاماً" في مقبرة بايليكدوزو، ودفنت قائدة الطائرة الأولى مليكة كورت في مسقط رأسها قونيا بعد أن أقام لها أصدقائها في السلاح الجوي جنازة رسمية مهيبة.

ولم يتم العثور على جثمان قائدة الطائرة الثانية بريل جيبيش في إيران للآن، ومازالت عمليات البحث جارية عنه حتى إشعار آخر، وقد أكد شهود عيان أن عدد من ضحايا الطائرة احترقنّ، وصعب التعرف عليهن عند العثور عليهن.

جثمان مينا على الأكتاف