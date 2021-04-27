تراند اليوم : الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار تشارك في تصوير فيلم روسي

ينوي المخرج الروسي، كليم شيبينكو، تصوير فيلم بوليسي درامي عن آخر أيام حياة الشاعر الروسي الكبير سيرغي يسينين.

وقالت وكالة "موسكو" الروسية إن الفيلم سيعرض في دور السينما بحلول عام 2019.

وأشار المخرج إلى أن قصة الأيام الأخيرة من حياة الشاعر والتحقيق في ملابسات انتحاره ستصاغ في دراما بوليسية سينمائية.

وأضاف شيبينكو أن دور عشيقة الشاعر الراقصة الأمريكية، أيسيدورا دونكان، يمكن أن تؤديه نجمة السينما الفرنسية، ماريون كوتيار. وتجري حاليا محادثات مع الممثلة الفرنسية بهذا الشأن.

يذكر أن الممثلة المعروفة في المسرح والتلفزيون والسينما الفرنسية، ماريون كوتيار، حازت جائزة الأوسكار عن أدائها دور "أديت بياف" في فيلم "الحياة باللون الوردي".