الاكثر متابعة اليوم - خالد يوسف عن مسلسل محمد رمضان: أشعر أنني أمام عملين!

أدلى المخرج السينمائي المصري خالد_يوسف، برأيه في مسلسل (موسى)، للفنان المصري محمد_رمضان، والذي يعرض خلال شهر_رمضان.

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كتب عبر صفحته: (عن فيضان موسي واسماعيل ياسين أخيرا شاهدت مشهد الفيضان في مسلسل موسي الذي تحدث عنه الكثيرين واضم صوتي لأصوات المعجبين لتنفيذ هذا المشهد الذي ادرك حجم الجهد المبذول من الذين يقفون وراء ظهوره بهذه الصورة وعلي رأسهم المخرج المجتهد محمد سلامةوالسيناريست الكبير ناصر عبد الرحمن أحد اهم رفقاء مسيرتي السينمائية، واجد ان هذا المشهد خطوة متقدمة وهامة لما بعد مشهد الفيضان في فيلم ابن النيل يوسف شاهين).

تابع: (ولكني اندهش من حجم التفاوت الكبير في تنفيذ هذا المسلسل فنجد مشاهد كثيرة قد نفذت بشكل جيد وبها تفكير وإجتهاد بل واتقان في تفاصيلها وبين مشاهدأخري تم تنفيذها

بعدم إعتناء ( وكلفته ) بشكل عام سواء في الكتابة او في إختيار مواقع التصوير أوالديكورات أوالملابس بل والتمثيل فتشعر انك امام عملين وليس عمل واحد).

اختتم كلامه: (اما عن مشهد اسماعيل ياسين الذي أستهجنه الكثيرين لا استطيع ان اعلق عليه لان الاحداث من الممكن ان تكشف ان ذلك الشخص الذي ظهر هو شخصشبيه به ويستغل هذا الشبه في النصب أما اذا كانوا يقصدون أن الذي ظهر هو اسماعيل ياسين نفسه فأقول انهم قد ارتكبوا جناية في حق الوجدان المصري وليس فيحق اسماعيل ياسين فقط

هذا رأي مبدئي الي ان اكمل مشاهدته).

يقدم هذا العام مسلسل “موسى” ويحقق نسبة مشاهد عالية لكنه ليس بجمال مسلسل “البرنس” الذي تفوق على كل المسلسلات في العام الماضي.

ينافس مسلسله هذا العام كل المسلسلات المصرية المعروضة، لكن بحسب احصاء غوغل الرسمي فإن “موسى” يحتل المركز الثاني بعد مسلسل “الإختيار” الذي يتفوق عليه بأشواط من حيث القصة والتسلسل الدرامي ونسبة المشاهدة.

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هذه النتائج أولية وقد تتغير مع تقدم الحلقات والأحداث وسقوط البعض مقابل تفوق البعض الآخر.