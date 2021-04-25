تراند اليوم : دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بلوك صيفي جذاب وخسارة لافتة في الوزن

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم محبيها بصورتين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، لتطل عليهم بلوك جديد ونحافة لافتة جعلت الجميع يتساءل

هل خسرت وزنها حقا ؟

دنيا سمير غانم أطلت ببذلة كلاسيكية من اللون الأصفر الناصع، أبرزت رشاقة جسمها بوضوح وجعلت متابعيها يتساءلون هل خسرت وزنها

الزائد وأصبحت نحيفة أم الأمر مجرد فوتوشوب وطريقة التصوير هما السبب؟



لم تكن رشاقة دينا سمير غانم هي التي لفتت انتباه متابعيها فقط، فأيضاً اللوك الجديد الذي أطلت به كان له السبب وراء تعليقات بالجملة من قبلهم، حيث ظهرت بشعر قصير على أسفل الكتفين بقليل مع وجود خصلات شقراء.

وكشفت الفنانة الشابة أن جلسة التصوير بعدسة المصور كريم نور أما الشعر فأبدع فيه هيثم دهب الذي أعطها تسريحة كيرلي تناسب أجواء الصيف، أما ملامحها الهادئة فبرزت بمكياج خبير التجميل أحمد الخواجة.



وتفاعل محبو دنيا سمير غانم مع صورتيها الجديدتين، معلنين إعجابهم الكبير بعودتها للساحة مرة أخرى، بعد أن حصلت على إجازة من العمل في رمضان الماضي، واختارت فقط الظهور على الشاشة من خلال فوازير قصيرة على شكل إعلان تابع لإحدى شركات العقارات الكبرى، وشاركها فيه الفنان ماجد الكدواني.

