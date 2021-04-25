تراند اليوم : بتعانى من السمنة.. نظام غذائى للتخلص من 2 كيلو فى الأسبوع

أعاني من السمنة المفرطة، فوزني 130 كيلو، وأرغب في التخلص منها في 6 أشهر، فهل أستطيع أن أفعل ذلك؟، سؤال يطرحه الكثير من

أصحاب الوزن الزائد، الراغبين في الحصول على جسم رشيق ولكن دون تعب أو حرمان.

أعاني من السمنة المفرطة، فوزني 130 كيلو، وأرغب في التخلص منها في 6 أشهر، فهل أستطيع أن أفعل ذلك؟، سؤال يطرحه الكثير من

أصحاب الوزن الزائد، الراغبين في الحصول على جسم رشيق ولكن دون تعب أو حرمان.

وقدم استشاري السمنة والنحافة، مثال على ذلك، أن وزن شخص 130 كيلو، وطوله 180 سم، فيما يكون الوزن الزائد حوالي 40 كيلو جرام،

فعدد نزول هذا الوزن الزائد لا يقاس بمدة زمنية محددة، والأهم هو الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن.

ومن الأساسيات في الأنظمة الغذائية أو الحميات الغذائية التي تقضي علي الوزن الزائد، هو نظام متوازن أشار إليه هاني بطرس، قائلا أنه يساعد

علي فقدان حوالي 2 كيلو في الإسبوع الواحد، وهو:

وجبة الفطور:

كوب من الشاي بحليب خالي الدسم أو نسكافية أو قهوة بدون سكر + كوب كورن فليكس ران أي بالردة.

وجبة الغداء:

اليوم الأول ربع فرخة مشوية + 4 معالق أرز أو ربع كيلو بطاطس مسلوقة أو مطبوخة في الفرن + طبق سلطة.

اليوم الثاني علبة تونة مصفاة من الزيت + طبق سلطة كبير + رغيف سن.

اليوم الثالث نصف كيلو سمك مشوي + طبق سلطة كبير.

اليوم الرابع قطعة من اللحم مشوية في الفرن + خضروات مشكلة + طبق سلطة كبير.

من اليوم الخامس للسابع تكرار نفس الأيام حسب الرغبة.

وجبة العشاء:

2 ثمرة فاكهة + علبة زبادي خالي الدسم.