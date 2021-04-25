تراند اليوم : "الإدمان الجنسي" خارج قائمة الاضطرابات العقلية

نشرت مجلة "Science Alert‎" مطالبة منظمة الصحة العالمية بعدم إدراج "الإدمان الجنسي"، الذي صنف كنوع من أنواع الإدمان، ضمن أمراض الاضطرابات العقلية.

ويعتقد العلماء والأطباء أن الإدمان الجنسي يجب معاملته على قدم المساواة مع أمراض الإدمان الأخرى، كما حدث منذ فترة حين أدرجت منظمة الصحة العالمية الإدمان على ألعاب الفيديو ضمن قوائم الأمراض، والتي ضمت سابقا الإدمان على الكحول والمخدرات.

ويضيف الأطباء أن بإمكانهم أقلمة بعض برامج علاج الإدمان على الكحول أو الحشيش، لتصبح ملائمة لعلاج الإدمان الجنسي. ووضعوا برنامج تعاف من 12 خطوة، يتم فيه استخدام الأدوية بالتوازي مع جلسات الاستشارات مع طبيب نفسي.

كما يلاحظ الأطباء أن ممارسة الجنس ومشاهدة الأفلام الإباحية يمكن أن تولد الإدمان، لكنه لا يشكل تداعيات خطيرة في العادة إلا لدى حالات فردية قليلة.