تراند اليوم : بومبيو يلتقي رئيس المكسيك وسط تزايد الخلافات مع واشنطن

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مكسيكو، وسط تزايد الخلافات على مواضيع عدة بين بلديهما.

وحضر الاجتماع شخصيات ستتولى حقائب المال والاقتصاد والأمن في حكومة اوبرادور، إضافة إلى رئيس بلدية مكسيكو السابق الذي سيُعيّن وزيرًا لخارجية المكسيك مارسيلو إيبرار.

وقال إيبرار في مؤتمر صحافي "لقد كان حوارا صريحا ومحترما وصادقا ومحادثة أولى ناجحة، وأعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا تفاؤل بالحد المعقول"، معبرا عن الامل في أن تنجح المكسيك في "تحسين علاقتها مع الولايات المتحدة".

وأضاف أنه تمت أيضا مناقشة موضوع التجارة وإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) والجهود الواجب بذلها في سبيل تطوير المكسيك ومن أجل وقف تدفق المهاجرين من أميركا الوسطى.

وأشار إيبرار إلى أنه تم أيضا التطرق إلى الملف الأمني، لافتا إلى أن أوبرادور قدّم في هذا السياق "مبادرة مكسيكية"، من دون أن يُقدّم مزيدا من التفاصيل.