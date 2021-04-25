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تراند اليوم : وفاة نجمة بوليود الاسطورية

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دبي - الخليج 365

قالت وسائل إعلام هندية، صباح الأحد، إن نجمة بوليوود الأسطورية الممثلة سريديفي كابور، توفيت عن 54 عاما إثر تعرضها لسكتة قلبية.

وقال سانغاي كابور، شقيق زوجها لصحيفة "إنديان إكسبريس"، إن النجمة المعروفة باسم سريديفي توفيت، السبت، في مدينة دبي الإماراتية خلال حضورها حفل زفاف، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وشاركت سريديفي في عدد من الأفلام بلغات مختلفة من بينها التاميل والتيلوغو والمالايالامية والكانادا قبل أن تظهر في بوليوود عام 1978.

وانقطعت لمدة 15 عاما عن التمثيل منذ عام 1997، قبل أن تعود إلى الساحة مجددا في الفيلم الكوميدي الدرامي "إنغليش فينغليش" في عام 2012.

وكتبت ممثلة بوليوود بريانكا شوبرا: "ليس لدي أي كلمات. خالص التعازي لكل من أحب سريديفي إنه يوم مظلم، ارقدي بسلام"

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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