تراند اليوم : بعد خلاف حول أجره.. قتل مديره وأكل من لحمه!

أقدم مزارع في أندونيسيا على قتل الرجل الذي يعمل لديه، قبل أن يعمد إلى قطع جزء من لحمه وطهيه ليتجنب "مطاردة روحه له" بحسب اعتقاده.

وجهت الشرطة في جزيرة سومطرة إلى المزارع البالغ من العمر 54 عاماً وابنه، تهمة التآمر لقتل الرجل الثري، لأنه حجب رواتبهما على مدى 3 سنوات، وكان يدين لهما بنحو 1500 دولار.

أظهرت التحقيقات، أنّ المزارع تسلل إلى منزل الضحية خلال الليل، وأجهز عليه باستخدام منجل وهو نائم، قبل أن يستعين بابنه البالغ من العمر 16 عاماً، لنقل الجثة ودفنها بالقرب من النهر، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

في كانون الأول الماضي، ألقت الشرطة القبض على المزارع وابنه في موضعين مختلفين. وتفيد التقارير، أن المزارع لم يبد أي ندم على ما فعل، واعترف أنه خطط لقتل صاحب المزرعة على مدى أسبوع قبل تنفيذ الجريمة.

ووجهت الشرطة للمزارع وابنه تهمة القتل العمد، ومن المتوقع أن يتم تحويلهما للمحاكمة خلال الأسبوعين المقبلين، وفي حال تمت إدانتهما، يمكن أن يواجه الأب عقوبة الإعدام، في حين أن حكم الابن سيكون مخففاً لصغر سنه.