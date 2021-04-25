تراند اليوم : دراسة: اختفاء الخيول البرية عن وجه الأرض

كشفت دراسة علمية حديثة، عن اختفاء الخيول البرية بشكل تام عن وجه الأرض.

وأكد باحثو الدراسة التي نشرت في مجلة "ساينس" الأمريكية، أن الخيول التي كان يعتقد أنها آخر أفراد هذا النوع في العالم، هي ليست سوى "خيول داجنة فرت من حظائرها"، وأن "فحص الحمض النووي أظهر أن خيول شيفالسكي التي كان يعتقد أنها تنتمي لعائلة الحصان البري ليست كذلك".

واعتمدت هذه الدراسة على أبحاث أثرية أجريت في موقعين في شمال كازاخستان، وأظهرت أن الإنسان دجّن الخيول قبل أكثر من خمسة آلاف عام.

وتتبّع الباحثون مجين عشرين حصانا (المحتوى الوراثي) في موقع بوتاي من خلال الأسنان والعظام المدفونة، وتبيّن بعد مقارنتها بمجين خيول شيفالسكي أنها من العائلة نفسها.

ويعني ذلك أن خيول شيفالسكي هي خيول داجنة أيضا وليست خيولا برية، واكتشف هذا النوع من الخيول في القرن التاسع عشر في منغوليا على يد المستكشف الروسي نيكولاي شيفالسكي، فأطلق عليها اسمه.

وانخفض عددها بشكل كبير بسبب الإقبال الواسع للأوروبيين على اقتنائها، وأطلقت برامج عدّة بهدف إعادة انتشارها في الطبيعة بعد اندثارها منها تماما في العام 1960.

وهي مدرجة على قائمة الأنواع المهددة التي يعدّها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

من جانبها، قالت ساندرا أولسن المشاركة في إعداد الدراسة: "إنها مفاجأة كبرى، هذا يعني أنه لم يعد هناك خيول بريّة على وجه الأرض، وهذا أمر محزن".