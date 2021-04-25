تراند اليوم : هل يجب ارتداء حمّالة الصدر أثناء النوم.. إليك الجواب الصحي!!

لندن - الخليج 365

تعتبر العديد من السيّدات أنّه من الضروري ارتداء حمالة الصدر أثناء النوم، لمنع ترهّله، إلّا أنّ للخبراء رأي آخر.

وكشف الطبيب البريطاني ستيفين رانكين أنّ ارتداء حمالة الصدر خلال النوم يؤدّي الى مشاكل صحية عديدة.

وأوضح أنّ "حمالة الصدر تشكّل ضغطاً على منطقة الصدر، كما تمنع تدفق الدم إلى كافة أعضاء وعضلات الجسم"، مشيراً الى أنّ "الحمالة تشكّل ضغطاً على الغدد الليمفوية، ما يمنعها من انجاز وظيفتها وهي التخلص من السموم".

وأكّد رانكين أنّ "ارتداء الحمالة لفترات طويلة يضرّ بأنسجة الثديين"، مؤكّداً أنّ "وضعية الجسم الأفقية خلال النوم لا تؤثّر على شكل الصدر وترهّله".