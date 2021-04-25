تراند اليوم : موقع النور ارطغرل 108 : موقع النور ارطغرل 108 قيامة أرطغرل الحلقة 108 الموسم الرابع مترجمة للعربية

مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 108 الموسم الرابع مترجمة للعربية كاملة الحلقة 108 قيامة أرطغرل مترجم للعربية، موقع النور قيامة أرطغرل الحلقة 108 وفيها كوبك ومهبيري يحضران لسلطنة غياث الدين عبر قتل السلطان علاء الدين.

السلطان علاء الدين يموت مسموماً في اليوم الثالث من عيد الفطر وفق ما جاء في كتاب اخبار سلاجقة الروم للصلابي،وكما راينا السلطان في الحلقة السابقة ذاهب لحملة سيسمم السلطان خلالها وسيأمر باعادته الى قصره وهناك سيموت كما ذكر في المصدر الذي ذكرناه سابقاً.

السلطان ولى ابنه من امراته الايوبية مليكة العادلية قليج ارسلان،وعليه عند قتل السلطان سيقوم كوبك حليف مهبيري بقتل المليكة العادلية وابنها ولي العهد قلج ارسلان بوتر القوس داخل قلعة قد حبست فيها من قبل وقد ذكر ذلك في المصدر المذكور.

ونشير إلى أن العادلية كانت امراة مستقيمة وقد طلبت من جلاديها بان يتركوها تصلي قبل اعدامها كما ذكر في المصدر.

ويكون غياث الدين اخر السلاطين السلاجقة قوة الا انه لم يكن كابيه علاء الدين وبرغم قتله لكوبك الا ان بداية النهاية لدولة سلاجقة الروم تبدأ من مرحلة حكمه.

