تراند اليوم : البوم فيروز الأخير لم ينل إعجاب رامي عياش ويصفه "بالغير مقبول"

القاهرة/ الخليج 365

لم ينل الألبوم الأخير للسيدة فيروز، إعجاب الفنان اللبناني رامي عياش. ووجّه عياش انتقادات إلى الألبوم الذي كانت أطلقته فيروز خلال العام 2017 بعنوان “ببالي” تحت إشراف ابنتها ريما الرحباني.

وتحدث عياش، في مقابلة مع مجلة “سيدتي”، أنّ خطوة غناء فيروز أغنياتٍ مترجمة لا تليق بها. وسئل عمّا إذا كان استمع إلى الألبوم، فأجاب: “سمعت أغنيتين فقط، (ثم تساءل بدهشة) “هل صدر الألبوم؟”. وعندما سئل عن موقفه من أنّ عمل فيروز الجديد هو عبارة عن أغنيات مترجمة من أغنيات عالمية، قال: “لا، هذا الأمر غير مقبول