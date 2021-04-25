تراند اليوم : ام بي سي.. الموسم السادس من " Arabs Got Talent" هو الأخير .. وهذا السبب؟

بيروت - وكالات - الخليج 365

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل هائل، إثر إعلان العميد علي جابر أن الموسم السادس من "عرب غوت تالنت" Arabs Got Talent هو الموسم الأخير من البرنامج.

ولم يكشف العميد علي جابر عن سبب إلغاء برنامج "عرب غوت تالنت" بعد الموسم القادم رغم نجاح المواسم السابقة، إلا أن تقارير صحفية كشفت عن الأسباب الخفية وراء هذا القرار الصادم بالنسبة لمحبي البرنامج.

وقالت التقارير أن السبب وراء عدم تكرار تجربة "عرب غوت تالنت" هو أن تكلفة تصوير الحلقات كبيرة للغاية، ولا تغطي الإعلانات تكاليف الإنتاج، بحسب موقع الجميلة.

ومن الأسباب أيضاً التي أدت لقرار عدم استكمال برنامج "عرب غوت تالنت" والاكتفاء بالموسم السادس ليكون الأخير، هو أن الموسم الخامس من البرنامج جعل قناة mbc تتكبد مصاريف باهظة، كما أن أعضاء لجنة التحكيم لم يعدوا متحمسين لمواصلة تصوير مواسم مقبلة.

وبسبب ما سبق، قررت قناة mbc توفير النفقات والاكتفاء بإنتاج موسم جديد وأخير من برنامج "عرب غوت تالنت"، ولم يعلق علي جابر حتى الآن على الأخبار المتداولة بشأن أسباب إلغاء البرنامج.

وكان علي جابر صدم كل محبي البرنامج بكشفه أن الموسم القادم هو الأخير، طالباً من الجمهور أن يدشنوا هاشتاغ لعودة ناصر القصبي للموسم الأخير ضمن صفوف لجنة التحكيم.