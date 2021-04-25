تراند اليوم : ما حقيقة مقتل الممثل السوري "أبو مرزوق" بقذيفة هاون"

دمشق - وكالات - الخليج 365

اجتاحت أخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الممثل السوري ​محمد الشماط​ الشهير بشخصية “أبو مرزوق” في مسلسل “باب الحارة” إثر إصابته بقذيفة هاون بمنطقة ركن الدين بدمشق، ونفت مصادر مقرّبة من الممثل تعرّضه إلى أيّ إصابة وأكدت أنه بخير و بصحة جيدة.

وانسحب “أبو مرزوق” من آخر جزء قدم من باب الحارة ولن يطلّ في الجزء الجديد.

والجدير ذكره أن الشائعات كانت قد طالت في الأمس أيضاً الممثل عبد المنعم عمايري الذي قيل إنه توفي أمس إثر إصابته بقذيفة هاون لكنه نفى ذلك عبر صفحته الخاصة.