تراند اليوم : هل تحليل الدم يفطر .. لديك الاجابة

ننشر لكم في هذا المقال جواب لسؤال " هل تحليل الدم يفطر الصائم " ؟

الاجابة : يرى جمهور الفقهاء من الشافعية، والمالكية، والحنفية، وجمهور الحنابلة أنّ سَحب عيّنةٍ من الدم بهدف التحليل الطبّي لا تُفَطِّر الصائم؛ لعدم وجود ما يقتضي الفِطر؛ إذ يُعَدّ هذا الإجراء عمليّة سحب للدم، ولا يتمّ فيه إدخال شيءٍ إلى الجوف، والدم الذي يخرج لا يُفسد الصوم، واستند العلماء في قولهم على صحّة الصيام بعد إجراء سحب عيّنةٍ من الدم على صحّة صيام من افتصد؛ أي قُطِع شريانه ليخرج الدم الفاسد منه؛ إذ لا يُعَدّ الفَصد من مُفطرات الصيام؛ لأنّ ما يخرج هو قليل من الدم، مع قولهم بكراهة ذلك إذا كان سحب الدم يُضعِف الصائم، في حين يرى بعض الحنابلة أنّ تحليل الدم يُفسد الصوم؛ لأنّه قد يكون سبباً في ضعف الصائم وقلّة حيلته لإتمام الصيام؛ قياساً على فساد صوم من احتجم، والقول بأنّ سَحب الدم كالحجامة ليس دقيقاً؛ نظراً لأنّ الحجامة يخرج معها الكثير من الدم، وهو ما ليس مُتحقِّقاً في سَحب عَيِّنة الدم.

وقد ذهب المعاصرون من أهل العِلم إلى صحّة صيام من سَحب عَيِّنةً من دمه؛ لأنّ الفِطْر يكون بدخول الدم، وليس بخروجه، بالإضافة إلى أنّ الكمّية التي يتمّ سَحبها من الدم قليلة لا تُؤثّر في صحّة صومه، ومِمّن قال بذلك: ابن باز، وابن عثيمين، والقرضاوي.