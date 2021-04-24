تراند اليوم : مسلسل الهيبة الجزء الخامس .. الموعد والقنوات الناقلة

من المقرر أن يعرض مسلسل الهيبة الجزء الخامس في شهر رمضان المقبل 2021 .

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على قناة mbc4

يعرض مسلسل الهيبة على شاشة قناة mbc4 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفي الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على قناة رؤيا

تبدأ اذاعة مسلسل الهيبة الجزء الرابع عبر قناة رؤيا يوميا اعتبارا من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020، حيث سيتم عرض المسلسل الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الأردن وفي العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على قناة السومرية

يعرض مسلسل الهيبة الجزء الرابع على شاشة قناة السومرية، يوميا من اعتبارا من يوم الأحد إلي الخميس وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة ليلا.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على تلفزيون لينا

حصل تلفزيون لينا على حقوق عرض مسلسل الهيبة الجزء الرابع، حيث سيتم عرض المسلسل عبر شاشة لينا في تمام الساعة 21H00، كما أن المسلسل يعرض يوميا من الأحد للخميس.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على قناة mtv

سيتم اذاعة مسلسل الهيبة عبر شاشة قناة mtv الساعة في تمام الساعة 08:40 مساءً بتوقيت بيروت، وستعرض الحلقات يوميا من يوم الأحد للخميس.