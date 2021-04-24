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تراند اليوم : مسلسل عروس بيروت الحلقة 47 .. عروس بيروت الحلقه 47 HD عروس بيروت ٤٧ كاملة HD

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مسلسل عروس بيروت الحلقة 47 مشاهدة وتحميل عروس بيروت الحلقه 47 مسلسل عروس بيروت ٤٧ كاملة HD هو مسلسل رومانسي درامي لبناني تم تصويره و إنتاجه في لبنان و تركيا و هو من بطولة كارمن بصبيص و ظافر العابدين و تقلا شمعون و مرام علي و جو طراد و جاد أبو علي و رانيا سلوان و ميا سعيد و فارس ياغي و غيرهم .

و من إخراج إيمرة كاباكوساك و تأليف نادين جبر و بلال شحادات .

و يرصد العمل شبكة العلاقات الاجتماعية و الإنسانية في الأسرة الواحدة , و يميل للطابع الرومانسي بعلاقات الحب المفعمة بالمشاعر و القصص و الأحداث المشوقة التي تحدث مع نجوم المسلسل .

قصة المسلسل فتدور بين مدينة جبيل و العاصمة اللبنانية بيروت و تتمحور حول عائلة لبنانية ثرية و حول شاب يُدعى “فارس” من أبناء العائلة يقع في حب فتاة حسناء تُدعى “ثريا” و لكن والدة الشاب ترفض هذه العلاقة و تقوم بمحاربتها مما يتسبب بالكثير من المشاكل و المصاعب لهذا الشاب الذي يواصل حبه لحبيبته رغم كل المصاعب و مهما كلف الثمن.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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