تراند اليوم : مسلسل الميراث ٢٠١ .. مسلسل الميراث الحلقة ٢٠١ كاملة HD

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ويحكي مسلسل «الميراث» قصة صراع قديم ومتجذّر بين أسرتيْن (البهيتاني والخطواني) يترك النار مشتعلة بصورة دائمة بينهما. وهذا قبل أن يتدخّل القلب ويقول كلمته بين شاب وفتاة من العائلتيْن المتحاربتيْن. وتنطلق أحداث العمل منذ لحظة وفاة عبد المحسن البهيتاني التي ستكون نقطة التحول الجذري لمرحلة ما قبل وما بعد.

فموت الرجل سيكشف عن حقائق كثيرة، منها الإعلان عن وجود ولد ذكر له من زوجة سابقة، ومخططات تكاد تبوء بالفشل لشراكات تعاقدية بين العائلتين المتقاتلتين، بالإضافة إلى مؤامرات للسطو على الميراث الذي تركه الرجل.

وفي ظل هذه الظروف، يتسابق الجميع على نيل حصة ليست من حقه من المال، فلا يجد الإنسان الطيّب مكاناً له ولا يعرف كيفية الحصول على أبسط حقوقه، حينما يقرّر الأقربون والمحتالون اقتناص أكبر قدر ممكن من التركة.

وهو يعد عملاً درامياً سعودياً طويلاً يرصد واقع الحياة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والمتغيرات الحاصلة في المملكة العربية السعودية. كما يلقي الضوء على الفرق بين جيل قديم وآخر حديث برز عدم التشابه بينهما في الفترة الأخيرة.

وتبلغ مدة الحلقة الواحدة من مسلسل «الميراث» نحو 25 دقيقة، ويشارك في العمل مجموعة من الممثلين السعوديين وبينهم راشد الشمراني وفيصل فريد وهند محمد ومحمد الحجي ونور حسين وكابتن ريما ومهند بن هذيل ورنا الشافعي وتركي الكريديس.