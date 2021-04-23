تراند اليوم : 5 ألوان قادرة على إخفاء كلّ عيوب البشرة

الاحمرار، البقع، البثور، الشحوب....من السهل التخلّص من هذه المشاكل التي تعكّر صفو بشرتنا باستعمال مستحضرات تصحيح عيوب #البشرة القادرة على إخفاء الشوائب، توحيد البشرة، وإضفاء الإشراق عليها. تعرّفوا عليها فيما يلي لتحسنوا اختيارها واستعمالها.

- لكل لون خصائصه:

إذا كان الكونسيلر هو الأداة المثالية لإخفاء علامات التعب عن الوجه، فهو غير قادر على حلّ مشاكل البشرة الأخرى كفقدان الحيوية، والاحمرار، والتصبغات الجلديّة...ولذلك تصبح الحاجة ملحّة إلى استعمال مستحضرات التصحيح بألوان الأصفر، والأخضر، والأزرق، والبرتقالي القادرة على إخفاء معظم مشاكل البشرة التي تعانون منها بشكل يومي.

• اللون البيج: استعملوا مصححاً باللون البيج إذا كنتم لا تعانون من أيّ عيوب بارزة وترغبون فقط بإضفاء بعض الإشراق على أقسام محددة من الوجه. كما يمكن استعماله كأساس لأحمر الشفاه.

• اللون الأزرق الليلكي: يستعمل لإخفاء البقع الداكنة وإضفاء الحيوية على البشرات الشاحبة.

• اللون البرتقالي: يناسب البشرات الكامدة وتتمّ الاستعانة به لإخفاء #الجيوب المنتفخة التي تظهر أسفل العينين. وينصح باعتماد البرتقالي المائل إلى الأحمر للبشرات الداكنة جداً.

• اللون الأخضر: يستعمل لإخفاء البثور والاحمرار الذي يظهر على البشرة.

• اللون الأصفر: يزيل الهالات الداكنة المحيطة بالعينين، وخاصةً تلك التي يميل لونها إلى البنفسجي. كما أنه مثالي في حال استعماله كأساس يساعد على تثبيت ظلال #العينين. على أن يتمّ تطبيق جميع هذه الألوان بطبقة رقيقة جداً للحصول على المفعول المطلوب.

- كيف يتمّ استعمالها:

تتوفر مستحضرات التصحيح هذه بصيغ مختلفة، قد تأخذ شكل كريم، أو بودرة، أو سائل، أو جلّ، أو حتى قلم...مما يسمح بالتحكّم بكثافتها وبتلبية كافة المتطلبات في هذا المجال.

• يمكن لهذه الأقلام المصححة أن تحلّ مكان تقنيّة "الكونتورينغ" الرائجة حالياً والتي تُستعمل لتحديد الوجه وتصحيح شكله.

• عند الرغبة بإجراء أي تصحيح، ينصح الخبراء بتطبيق المستحضر المصحّح بعد كريم الأساس وقبل البودرة، على أن يتمّ تمويهه بواسطة الإصبع أو الإسفنجة. أما لإنعاش البشرة الفاقدة للحيوية أو المائلة إلى اللون الرمادي، فيُنصح بتطبيق لمسات من المصحح الأزرق على كامل الوجه وتمويهه جيداً قبل تطبيق كريم الأساس.

• بعد اختيار مستحضر التصحيح المناسب وتحديد #الشوائب التي ترغبون بإخفائها، استعينوا بالمصححات ذات الألوان الباستيلية لأن التدرجات الداكنة منها تكون أصعب على التطبيق وتتطلّب خبرة في هذا المجال.

• استعملوا مستحضر التصحيح بصيغة القلم إذا كنتم تبحثون عن تغطية قوية، أما الصيغ الكريميّة فيسهل تطبيقها بواسطة فرشاة صغيرة. ويُنصح باستعمال الصيغ السائلة أو الهلامية للحصول على تغطية خفيفة، على أن يتم خلطها بكريم الأساس ومدّها على البشرة للحصول على لمسة من الإشراق.