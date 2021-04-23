تراند اليوم : رد صافيناز على رقصها ببدلة وهي ترتدي الحجاب

بعدما ظهرت الراقصة الأرمنية ​صافينار​ في إحدى الصور وهي ترتدي الحجاب على بذلة رقص في إحدى حفلاتها، اتهمها المحامي ​سمير صبري​ بإهانة الحجاب وازدراء الأديان وأنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام.

إلاّ أنّ صافينار نفت ذلك خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "العاشرة مساءً"، وأوضحت أنها كانت تضع طرحة على رأسها كجزء من البذلة، وأنها مجرد صورة التقطها أحد المصورين أثناء الحفل.

وقالت: "يوجد لي الكثير من الصور بهذا الشكل، فالطرحة مجرد جزء من بذلة الرقص، لا أقصد أي إهانة للحجاب فمعظم صديقاتي محجبات، وأنا في بعض الأحيان أرتدي الحجاب أيضاً، ويوجد بعض الراقصات ممن ظهرن بالحجاب".

