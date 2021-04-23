تراند اليوم : الحلقة 113 قيامة ارطغرل الحلقة 113 كاملة الجزء الرابع أرطغرل 113 :: مسلسل ارطغرل الحلقة Diriliş Ertuğrul 113 مترجم

عشاق قيامة ارطغرل الموسم الرابع ، لكم تحليل قيامة ارطغرل الحلقة 113 وتوقعات الحلقة 113 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع ،وفيها كوبيك يصرخ على الحرس بعد طعنه من قبل اصليهان الذين بدورهم يقتلونها .

وما يؤكد ذلك الروايات التارخية بأن سعد الدين كوبيك يموت أثناء خروجه من حضرت السلطان غياث الدين.

وتتضمن الحلقة 113 فض الشجار بين ارطغرل وجون ألب مع ورود خبر مقتل اصليهان.

في أحداث ارطغرل 113 يذهب جون ألب مع قسم من العساكر إلى معقل قبيلة الكاي لإعتقال ارطغرل في سوغوت بعدما ظن أن أرطغرل ضمن الذين يتأمرون على الدولة.

ويذهب للقبيلة ويقول لهم " أين أرطغرل ، فيضع رجال قبيلة الكاي السيوف على رقاب غون ألب ورجاله".

أرطغرل يقول لرجاله " من اليوم سيكون طريقنا صعب وملئ بالمتاعب ،وحان الوقت لإنقاذ الدولة من قفص الافاعي".

فيرد رجاله عليه" الموت للخونة".