تراند اليوم : تحضير درس اوضاع شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام 2 متوسط

نقدم لكم تحضير درس اوضاع شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام 2 متوسط مع شرح توضيحي وتفصيلي لكامل العناصر والاوضاع قبل الاسلام.
1 / أوضاع شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام : كان ت عبارة عن صحاري شاسعة تسكنها قبائل البدو الرحل و سكان الحضر حيث كانت الوثنية سائدة وللعرب فيها آلهة متعددة, وكانت تعرف مناوشات قبلية بين القبائل.
2 / الدولة العربية الإسلامية في عهد الرسول ص :
أ ) دوافع الهجرة النبوية :
- الإضطهاد الديني الذي واجهه الرسول وأصحابه من قريش
- الترحيب والمبايعة من طرف قبيلتي الأوس والخزرج بعد بيعة العقبة الأولى والثانية.
- الإذن بالهجرة بنزول الوحي على الرسول ص .
ب ) نتائج الهجرة النبوية :
- بناء المسجد النبوي الشريف والمؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين
- تحول المسلمون إلى مجتمع منظم وعلى أسس جديد ة
- تغير إسم يثرب إلى المدينة و ظهور التقويم الهجري نسبة إلى الهجرة النبوية.
3 / دولة الرسول ص في المدينة :
أ ) أسس الدولة الإسلامية في عهد الرسول :
- بناء المسجد النبوي الذي كان موضع للعبادة والتعلم وجمع المسلمين
- المؤاخاة بين الأوس والخزرج وتحقيق الوحدة الدينية
- وضع دستور المدينة لتنظيم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين
ب ) مصادر الحكم : إعتمد الرسول على القرآن الكريم والشورى بالإضافة إلى نظام حكم يشارك فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم
ج ) مظاهر الدولة الإسلامية :
إجتماعي : تحرير العبيد وتحريم الموبقات وإعطاء مكانة للمرأة.
إقتصادي : التشجيع على العمل والكسب الحلال وحق إمتلاك الثروة.
عسكري : قام الرسول ص بتكوين الجيش حيث قاد بنفسه 27 غز وة.