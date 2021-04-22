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تراند اليوم : تحضير درس رفع الفعل المضارع ونصبه للسنة الاولى ثانوي علمي

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نقدم لكم في لفتة تعليمية تحضير درس رفع الفعل المضارع ونصبه للسنة الاولى ثانوي علمي مع عرض تفصيلي وتحضير لكامل جوانب الفعل المضارع وطرق نصبه .

الفعل المضارع

إعرابه : ـ

يعرب الفعل المضارع إذا لم يتصل به نون النسوة ، أو نون التوكيد الخفيفة ، أو الثقيلة ، كما بينا ذلك في بناء المضارع .

وقد أعرب الفعل المضارع لشبهه باسم الفاعل في ترتيب الحروف الساكنة والمتحركة ، وفي احتماله الدلالة على زمن الحال والاستقبال ، لذلك سمي مضارعا ، أي : مشابها للاسم (1) .

 

رفع الفعل المضارع : ـ

يرفع الفعل المضارع الصحيح الآخر بالضمة الظاهرة على آخره ، إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم . نحو : يقول الصدق ، ونعمل الواجب .

268 ـ ومنه قوله تعالى : { يعلم الله ما في قلوبهم }2 .

وقوله تعالى : { يوم يجمعُ الله الرسل }3 .

ويرفع المضارع المعتل الآخر بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر . نحو : يسعى الرجل لطلب الرزق .

ومنه قوله تعالى : { سيذكر من يخشى }4 .

269 ـ وقوله تعالى : { فإذا هي حية تسعى }5 .

ويرفع بالضمة المقدرة على الواو أو الياء منع من ظهورها الثقل .

نحو : المؤمن يدعو ربه . اللاعب يرمي الكرة .

270 ـ وقوله تعالى : { والله يدعو إلى الجنة }6 .

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1 ـ 95 الأنعام . 2 ـ 62 النساء .

3 ـ 109 المائدة . 4 ـ 10 الأعلى .

5 ـ 20 طه . 6 ـ 221 البقرة . 7

 

وقوله : { فمن كان يرجو لقاء ربه }1 .

وقوله تعالى : { هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون }2 .

وقوله تعالى : { قل لا يستوي الخبيث والطيب }3 .

 

نصب الفعل المضارع : ـ

ينصب الفعل المضارع الصحيح الآخر بالفتحة الظاهرة على آخره إذا سبقه حرف من أحرف النصب . نحو : لن يتأخرَ والدي عن الحضور .

271 ـ ومنه قوله تعالى : { لنفد البحر قبل أن تنفدَ كلمات ربي }4 .

وينصب بالفتحة الظاهرة على أخره أيضا إذا كان معتل الآخر بالواو ، أو الياء .

نحو : يجب أن تسموَ بنفسك .

272 ـ ومنه قوله تعالى : { لن ندعو من دونه إلها }5 .

ونحو : كافأتك كي تأتيَ بسرعة .

273ـ ومنه قوله تعالى : { لن تغني عنهم أموالهم }6 .

وينصب بالفتحة المقدرة ، منع من ظهورها التعذر ، إذا كان معتل الآخر بالألف ،

نحو : لن يخشى المؤمن إلا الله .

274 ـ ومنه قوله تعالى : { ولن ترضى عنك اليهود }7 .

 

نواصب الفعل المضارع :

ينصب الفعل المضارع بأحد الحروف التالية : أن ، لن ، كي ، إذن .

 

أولا ـ أن : حرف مصدري ونصب واستقبال ، وهي حرف مصدري لأنها تؤول

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1 ـ 110 مريم . 2 ـ 10 الحديد .

2 ـ 100 المائدة . 4 ـ 91 الكهف .

5 ـ 14 الكهف . 6 ـ 10 آل عمران .

7 ـ 120 البقرة .

 

مع ما بعدها بمصدر صريح يعرب بحسب مقتضى الكلام قبلها من فاعل ، أو مبتدأ أو خبر ، أو مفعول به ، أو مجرور ... إلخ .

1 ـ الفاعل : يجب أن تحضر مبكرا . والتقدير : يجب حضورك . فحضور فاعل .

275 ـ ومنه قوله تعالى : { ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم }1 .

فالمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل ليأن .

2 ــ المبتدأ : 276 ـ نحو قوله تعالى : { وأن تعفوا أقرب للتقوى }2 .

وقوله تعالى : { وأن تصوموا خير لكم }3 .

3 ــ الخبر : نحو : تفوقك أن تتقن العمل . التقدير : تفوقك إتقان العمل .

4 ــ المفعول به : أخشى أن تسافر فجأة . والتقدير : أخشى سفرك . فسفرك مفعول به .

277 ـ ومنه قوله تعالى : { إني أخاف أن يبدل }4 . والتقدير : أخاف تبديل .

وقوله تعالى : { يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة }5 .

5 ــ المجرور بالإضافة :

278 ـ نحو قوله تعالى : { أوذينا من قبل أن يأتينا }6 .

فالمصدر المؤول من أن وفعلها في محل نصب مفعول به . والتقدير : نخشى إصابتنا.

وهي للنصب ، لأنها تعمل في الفعل المضارع النصب ، وهي للاستقبال لأنها تعين وقوع الفعل في الزمن المستقبل .

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1 ـ 16 الحديد . 2 ـ 237 البقرة .

3 ـ 184 البقرة . 4 ـ 40 الشعراء .

5 ـ 52 المائدة . 6 ـ 129 الأعراف .

 

نحو قوله تعالى : { فلما أراد أن يبطش }1 .

أي : أن إرادة البطش تعينت في الزمان المستقبل .

18 ـ ومنه قول لبيد :

ألا أيهذا اللائمي احضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

أحكام أن المصدرية :

1 ـ لا يجوز لأن المصدرية أن تفصل عن فعلها بغي " لا " النافية ، أو الزائدة .

279 ـ نحو قوله تعالى : { لئلا يكون للناس عليكم حجة }2 .

وقوله تعالى : { لئلا يعلم أهل الكتاب ألاّ يقدرون على شيء }3 .

2 ـ إذا اتصلت " أن " بـ " لا " النافية ، أو الزائدة ، حذفت نونها ، وأدغمت مع " لا " كتابة ولفظا .

280 ـ نحو قوله تعالى : { قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك }4 .

وقوله تعالى : { وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا }5 .

وقوله تعالى : { قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين }6 .

3 ـ تدخل أن المصدرية على الفعل الماضي ولا تؤثر فيه ، وإنما تكون معه مصدرا مؤولا ، لا غير ، كقول أبي تمام :

فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليس عليهم بسرمد

إضمار " أنْ " وإظهارها : ـ

1 ـ يجوز إضمار " أن " وإظهارها في موضعين :

أ ـ إذا سبقها لام الجر التعليلية ، دون أن يفصلها عن الفعل المضارع فاصل .

 

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1ـ 19 القصص . 2 ـ 150 البقرة .

3 ـ 29 الحديد . 4 ـ 12 الأعراف .

5 ـ 71 المائدة . 6 ـ 32 الحجر .

 

281 ـ نحو قوله تعالى : { قال بلى ولكن ليطمئن قلبي }1 .

وقوله تعالى : { إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله }2 .

وقوله تعالى : { طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى }3 .

أو سبقها لام العاقبة .

282 ـ نحو قوله تعالى : { فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا }4 .

ب ـ ويجوز إظهارها وإضمارها ، إذا سبقها : الواو ، أو الفاء ، أو ثم ، و" أو" العاطفة ، بشرط ألا يدل حرف العطف على معنى من المعاني التي توجب إضمار " أن " ، وأن يكون المعطوف عليه اسما جامدا ، والمعطوف المصدر المؤول مذكورا في الكلام .

19 ـ كقول : ميسون الكلبية .

ولبس عباءة وتقر عيني أحب إليّ من لبس الشفوف

الشاهد : تقرَّ . حيث نصبه بأن مضمرة جوازا بعد واو العطف .

2 ـ يجب إضمار " أن " في المواضع التالية :

أ ـ بعد لا الجحود ـ ولام الجحود حرف جر ـ والمصدر المؤول من أن والفعل يكون في محل جر . ويشترط أن يسبق لام الجحود نفي يأتي بعده " كان " الناقصة ، واسمها الظاهر ، ويكون خبرها الجار والمجرور المكون من لام الجحود ، والمصدر المؤول

283 ـ نحو قوله تعالى : { ما كان الله ليذر المؤمنين }5 .

وقوله تعالى : { ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم }6 .

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1 ـ 260 البقرة . 2 ـ 2 الفتح .

3 ـ 3 طه . 4 ـ 8 القصص .

5 ـ 179 آل عمران . 6 ـ 33 الأنفال .

 

ب ـ يجب إضمارها بعد " أو " التي بمعنى " حتى " ، أو " إلاّ " الاستثنائية ، ويشترط في " حتى " أن تكون بمعنى " إلى " ، لا بمعنى " كي " . كما يشترط في " أو " أن تكون صالحة للحذف ، ووضع " حتى " في مكانها من غير أي تغيير في المعنى .

20 ـ كقول الشاعر :

لاستسهلن الصعب أو أدركَ المنى فما انقادت الآمال إلا لصابر

الشاهد : أو أدرك . حيث نصب الفعل بأن مضمرة وجوبا بعد " أو " العاطفة التي بمعنى " حتى " .

ومثال " أو " التي بمعنى " إلا " :

21 ـ قول الشاعر :

وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما

الشاهد : أو تستقيما . فقد نصب الفعل بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا .

ج ـ يجب إضمار " أن " بعد " حتى " التي بمعنى " كي " التعليلية ، وتكون حتى حينئذ حرف جر ، ويشترط في الفعل بعدها أن يكون مستقبلا .

284 ـ نحو قوله تعالى : { لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا }1 .

وقوله تعالى : { حتى يأذن لي ربي }2 .

أما إذا دل الفعل المضارع الواقع بعد حتى على الحال حقيقة أو مجازا " مؤولا " وجب رفعه (3) . نحو : يستمع المعلم إلى شرح الطالب الآن حتى يعرف مستواه .

ونحو : سرت حتى أدخل البلد .

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1 ـ 91 طه . 2 ـ 80 يوسف .

3 ـ شرح ابن عقيل ج2 ص348 ، وابن الناظم ص676 .

 

4 ـ تضمر " أن " وجوبا بعد فاء السببية ، وهي حرف يفيد الترتيب والتعقيب ، ويشترط في الفاء الدالة على السببية الجوابية الآتي :

أ ـ أن تسبق بنفي . نحو : لست شحيحا فأتهم بالبخل .

285 ـ ومنه قوله تعالى : { لا يقضى عليهم فيموتوا }1 .

ومنه قول جميل بثينة :

فكيف ولا توفى دماؤهم دمي ولا مالهم ذو ندهة فَيَدُوني

الشاهد : فيدوني ، أي : يعطوا ديني ، وهو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بنفي ، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة .

ب ـ أم تسبق بطلب : نهي ، أو أمر ، أو استفهام ، أو دعاء ، أو عرض ، أو تحضيض ، أو تمني .

مثال النهي : لا تسرق فتقطع يدك .

286 ـ ومنه قوله تعالى : { لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي }2 .

ومثال الأمر : اعمل الواجب فأكافئك .

22 ـ ومنه قول الشاعر :

يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فتستريحا

ومثال الاستفهام : هل تعاقب المجرم فيستقيم .

287 ـ ومنه قوله تعالى : { فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا }3 .

وقوله تعالى : { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه }4 .

ومثال الدعاء : ربِّ انصرني فلا أخذل .

ومثال العرض : ألا تقدم إلينا فتجد الحفاوة والتكريم .

 

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1 ـ 36 فاطر . 2 ـ 81 طه .

3 ـ 53 الأعراف . 4 ـ 245 البقرة .

 

23 ـ ومنه قول الشاعر :

يا بن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمعا

ومثال التحضيض : هلاّ تجتهد فتنجح .

288 ـ ومنه قوله تعالى : { لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين }1 .

ومثال التمني : يا ليتني اشتركت في الرحلة فأطلع على معالم الآثار .

289 ـ ومنه قوله تعالى : { يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما }2 .

ويلاحظ في الفاء المضمر بعدها " أن " ، أن تدل على السببية ، فإن خلت من معنى السببية كانت للاستئناف ، والفعل بعدها مرفوع .

نحو : على المعلمين مراعاة طلابهم ولا يهملون فيفشلون .

5 ــ تضمر " أن " وجوبا بعد واو المعية :

واو المعية حرف يفيد مصاحبة ما قبله لما بعده ، ويشترط فيه كي تضمر بعده " أن " وجوبا أن يكون مسبوقا بنفي أو بطلب ، كفاء السببية السابق ذكرها ، والفارق بين واو المعية ، وفاء السببية ، أن " الواو " تدل على المصاحبة .

290 ـ نحو قوله تعالى : { ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين }3 .

24 ـ ومنها قول الشاعر :

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

الشاهد : وتأتي ، حيث نصب الفعل المضارع " تأتي " بـ " أن " مضمرة وجوبا بعد واو المعية .

 

ثانيا ـ " لن " :

حرف نفي واستقبال ونصب . نحو : لن يهمل المجتهد واجباته .

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1 ـ 10 المنافقين . 2 ـ 73 النساء .

3 ـ 142 آل عمران .

 

291 ـ ومنه قوله تعالى : { ولن تجد لسنة الله تبديلا }1 .

وقوله تعالى : { لن تستطيع معي صبرا }2 .

وقوله تعالى : { لن يغفر الله لهم }3 .

 

ثالثا ـ " كي " :

حرف مصدري واستقبال ، واستقبال ونصب .

نحو : حضرت كي أشارك معكم .

292 ـ ومنه قوله تعالى : { كي تقر عينها ولا تحزن }4 .

وقوله تعالى : { كي نسبحك كثيرا }5 .

 

أحكام " كي " : ـ

1 ـ تأتي " كي " حرف جر ، والفعل المضارع بعدها منصوب بـ " أن " مضمرة وجوبا ، ويشترط في " كي " حينئذ التجرد من اللام ، وأن ما بعدها في تأويل مصدر مجرور بها ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل المقدم عليها .

نحو : قدمت كي أراك .

2 ـ تأتي حرف مصدري واستقبال ونصب يفيد التعليل ، ويشترط فيها أن يقدر قبلها " لام " الجر ، وتكون والفعل بعدها في تأويل مصدر صريح مجرور بلام الجر المحذوفة ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلها ، كما هو مبين في المثال السابق .

ومنه قوله تعالى : { فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن }6 .

3 ـ وتأتي " كي " مسبوقة بلام الجر وهي حينئذ حرف ناصب فحسب ، والمصدر المؤول منها ومن الفعل يكون في محل جر باللام .

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1 ـ 62 الأحزاب . 2 ـ 75 الكهف .

3 ـ 6 المنافقون . 4 ـ 13 القصص .

5 ـ 33 طه . 6 ـ 40 طه .

 

293 ـ نحو قوله تعالى : { لكي لا يعلم بعد علم شيئا }1 .

وقوله تعالى : { لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم }2 .

4 ـ وإذا جاءت أن ظاهرة بعد " كي " ، كانت " كي " تعليلية جارة .

نحو : جئت كي أن أحظى برؤياك .

25 ـ ومنه قول الشاعر

فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تفرَّ وتخدعا

الشاهد : كيما أن تفر . فقد نصب الفعل بعد " كي " بأن المصدرية الظاهرة ، وكي حرف جر لا غير ، وهذا شاذ .

وقد ذهب الأخفش إلى أن كي حرف جر دائما ، وإن نصب الفعل بعدها يكون بأن مضمرة ، وقد تظهر كما في البيت السابق (3) .

 

رابعا ـ إذن :

حرف جواب وجزاء لشرط مقدر ، أو ظاهر ، ناصبة للفعل المضارع .

مثال مجيئها جوابا وجزاء لشرط مقدر : إذن أكرمك .

ومثال مجيئها جوابا للشرط الظاهر :

26 ـ قول الشاعر :

لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها

الشاهد : إذن لا أقيلها . فقد جاءت إذن في هذا الموقع جوابا للشرط الموجود في أول البيت ، وهو قوله : لئن ... إلخ .

وقد تأتي " إذن " جوابا لغير الجزاء .

294 ـ نحو قوله تعالى : { قال فعلتها إذن وأنا من الظالمين }4 .

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1 ـ 70 النحل . 2 ـ 7 الحشر .

3 ـ شرح المفصل لابن يعيش ج9 ص15 .

4 ـ 20 الشعراء .

 

حقيقة " إذن " : ـ

اختلف النحويون في حقيقة " إذن " ، فقال جمهور النحاة : إنها حرف بسيط

غير مركب من ( إذ ، وأن ) ، أو ( إذا ، وأن ) .

وذهب الكوفيون إلى أنها اسم ، وأنَّ أصلها ( إذا ) الظرفية لحقها التنوين ، عوضا عن الجملة المضاف إليها المحذوفة .

وذهب الخليل بن أحمد إلى أنها حرف مركب من ( إذ ، وأن ) ، ونقلت حركة الهمزة إلى الذال ، ثم حذفت .

وذهب الرضي إلى أنها اسم ، وأصله " إذ " حذفت الجملة المضاف إليها ، وعوض عنها التنوين .

وقد ورد في حاشية السيوطي على المغني عن بعضهم أن " إذن " تأتي على وجهين :

1 ـ حرف ناصب للفعل المختص به .

2 ـ اسم أصله " إذا ، أو إذ " حذفت الجملة المضاف إليها ، وعوض عنها التنوين ، وهذه تدخل على المضارع ، وغير المضارع فيرفع بعدها .

فيجوز أن نقول لمن " قال آتيك " ، إذن أكرمك بالرفع على الأصل ، وبالنصب على أنها حرفية " (1) .

شروط النصب بإذن : ـ

1 ـ أن يكون الفعل مستقبلا .

2 ـ أن تكون في أول الكلام .

3 ـ ألا يفصل بينها وبين الفعل فاصل غير القسم .

توضيح الشروط السابقة :

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1 ـ كتاب في أصول اللغة ج2 ص135 ،

وحاشية الصبان على شرح الأشموني ج1 ص290 .

 

1 ـ يشترط في عمل إذن دلالة الفعل بعدها على الاستقبال .

نحو : إذن أكرمَك . جوابا لمن قال : سأزورك .

فإذا لم يدل الفعل على الاستقبال ، امتنع عمل إذن ، وجاء الفعل بعدها مرفوعا .

نحو : إذن أظنك صادقا . برفع أظنك ، جوابا لمن قال : أنا أحترمك .

2 ــ وأن تكون في أول الكلام . نحو : إذن أجيئَك . بنصب الفعل . فإذا لم تتصدر الكلام امتنع عملها . نحو : محمد إذن يكرمك . برفع الفعل .

3 ــ ولا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل ، كما هو في الأمثلة السابقة . فإذا فصل بينهما امتنع عملها . نحو : إذن أخي يكرمك . برفع الفعل .

وإذا كان الفاصل بينهما القسم لم يمتنع عملها . نحو : إذن والله آتيك . بنصب الفعل .

حكم " إذن " بعد الفاء والواو : ـ

إذا جاءت " إذن " بعد الفاء أو الواو ثم تلاها الفعل المضارع الدال على الاستقبال ، جاز فيها العمل . نحو : فإذن أكرمك . بنصب الفعل .

وإذن أحضر . بنصب الفعل .

كما يجوز إهمالها ، والفعل بعدها مرفوع .

295 ـ نحو قوله تعالى : { فإذن لا يأتون الناس نقيرا }1 .

وقوله تعالى : { وإذن لا يلبثون خلفك إلا قليلا }2 .

ولكن الإهمال أكثر كما ذكر صاحب لسان العرب .

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1 ـ 53 النساء . 2 ـ 76 الإسراء .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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