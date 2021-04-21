تراند اليوم : فريق استعراض "شون ذا شيب" العالمي يتفاعل مع أطفال السعودية خلال جولةٍ ترفيهية هادفة تحتضنها MBC3

فريق استعراض "شون ذا شيب" العالمي يتفاعل مع أطفال السعودية خلال جولةٍ ترفيهية هادفة تحتضنها MBC3

دبي، محمد جمال المجايدة : مشرق نيوز

وصل الخروف الأسود المُحبّب إلى قلوب الأطفال "شون ذا شيب" إلى المملكة العربية السعودية، من خلال عرضٍ مسرحي تحتضنه MBC3، ويقيمه فريق "شون ذا شيب" العالمي بعد انهائه لجولة مطولة على مختلف مسارح المملكة المتحدة. ومن المعروف أن شخصية "شون ذا شيب" هي إحدى أشهر شخصيات الأطفال العالمية والتعليمية الهادفة، وأقربها إلى قلوبهم.

وفي هذا السياق، سيتفاعل الأطفال في المملكة مع الخروف الأسود "شون" وبقية أعضاء القطيع الشهير بالإضافة الى شخصيّتي "بيتزر" و"تيمي" وكذلك "المُزارع" في عرضٍ مسرحي مدّته 70 دقيقة.

أما أكثر ما يميز العرض فهو عدم وجود أي حاجز لغوي يحول دون استيعاب الأطفال لمُجريات المسرحية، إذ لا يتضمن العرض أي نصّ، بل يعتمد على التواصل من خلال الأحداث ولغة الجسد، على غرار البرنامج التلفزيوني تماماً.

الجدير ذكره أن العرض يستمر لمدة ثلاثة أيام في المدن والتواريخ التالية:

- في جدة على مسرح مركز جدة للمعارض في 15/16/17 ذو الحجة 1433 هـ.

- في الظهران في الظهران مول في 22/23/24 ذو الحجة 1433 هـ.

- في الرياض على مسرح حلبة الريم في 29 ذو الحجة و 1/2 محرم1433 هـ.

- انتهى-