تراند اليوم : اجراء جراحة معقدة لاستخراج قلم من مخ كويتي

الكويت - مشرق نيوز -

أجرى طبيب كويتي يعمل استشاريا في مستشفى ابن سينا عملية جراحية نادرة ومعقدة لمريض كويتي يبلغ من العمر (19 عاما)لاستخراج قلم من مخه .

وأوضح د.يوسف العوضي أن القلم دخل عن طريق العين وكسر سقف حاجز العين للمريض ووصل الى المخ واستقر فيه وأصبحت العملية ضرورة ملحة ، واكد العوضي ان المريض عندما دخل مستشفى ابن سينا خضع لجميع الفحوصات الطبية اللازمة وتبين من خلال التصوير وجود قلم في الرأس ، قريب من فص المخ التابع للادراك.

وبين د.العوضي أن خطورة اجراء العملية كانت كبيرة جدا حيث أن تبين من خلال التصوير وجود قلم في الرأس ، قريب من فص المخ التابع للادراك والعملية تتطلب دقة فائقة وعناية فأي خطأ كان سيؤدي الى فقد العين او الفص التابع للادراك وأشار الى أن العملية استغرقت أربع ساعات كاملة.

وأضاف بان المريض خرج من المستشفى وهو حاليا يمارس حياته بشكل طبيعي.