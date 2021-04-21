تراند اليوم : الفلفل يتفوّق على الجزر لتقوية العينين

القدس المحتلة -مشرق نيوز –

يتفوق الفلفل وخاصة الفلفل الأخضر على الجزر لتقوية العينين حيث يحتوي الفلفل على القليل من الوحدات الحرارية و الكثير من الفيتامين C، إضافة إلى اللوتين والزياكزانتين، وهما نوعان من مضادات التأكسد يؤديان دوراً مهماً في الوقاية من إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالشيخوخة.

فقد أظهرت الدراسات العلمية أن اللوتين والزياكزانتين يخفضان خطر التعرض للضمور البقعي المرتبط بالشيخوخة بنسبة 69 في المئة، وخطر التعرض لإعتام عدسة العين بنسبة 79 في المئة، وهذان النوعان من مضادات التأكسد ينتميان إلى فئة الكاروتينويد، الأصباغ التي تنتج الأصفر والأحمر وكل الألوان الوسطية، والموجودة أيضاً في وسط الشبكية (البقعة الصفراء في شبكية العين Macula) التي تحميها من التأثيرات المضرّة للضوء.

يذكر أن اللوتين والزياكزانتين موجودان أيضاً في الخضار الخضراء (مثل السبانخ والبروكولي...) والفاكهة البرتقالية أو الصفراء (مثل الكليمانتين والذرة...) لكن الفلفل الاخضر يبقى المصدر الأكثر غنى على الإطلاق.

يمكنك تناول الفلفل نيئ في السلطات، أو مشوية في الفرن، أو في اليخنات مع الكركم أو الثوم الطازج أو الزنجبيل.