تراند اليوم : وافد مصري يحتفل مع عروسه بزفافهما في مجمع تجاري بالسعودية

الرياض – مشرق نيوز -

احتفل شاب مصري بزواجه في مجمع “الظهران” التجاري، وسط عدد من المدعوين من الجاليات العربية، دون أن يعترض رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر العريس بعد إبداء حسن نيته.

وذكرت مصادر اعلامية أن مراسم الحفل تضمنت قيام العريس والعروس بالتجول داخل المجمع وهي ترتدي فستانها الأبيض، ومن ثم دخلا أحد المطاعم الموجودة بالمجمع برفقة المدعوين، الأمر الذي أثار استغراب المارة وزوار المجمع .

و أكد مدير مجمع الظهران بدر الشعيبي أن حراس الأمن بالمجمع ورجال هيئة الأمر بالمعروف لم يعترضوا على هذه المبادرة الجريئة من الشاب المصري بل باركا له الزواج بعد أن تأكد لهم صحة الزواج وأن ما أقدم عليه كان بحسن نية رغم أن مثل هذا المشهد غير مألوف في المجتمع السعودي.

يذكر أن شاب مصري قام بنفس المبادرة في كورنيش الدمام وحاصره الناس بشكل فضولي مما أفسد عليه ليلة زواجه.