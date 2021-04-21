تراند اليوم : موعد عرض مسلسل ابنة السفير

موعد عرض مسلسل ابنة السفير يعتبر من المواعيد المهمة لعشاق الدراما التركية مع بدء بث حلقات المسلسل والتي تعرض تمام الثامنة بتوقيت تركيا والساعة 7:00 بتوقيت مصر وكل أسبوع على أن يكون موعد عرض الحلقات كل يوم اثنين من كل أسبوع.

وذلك بعد الاعلان النهائي عن موعد عرض المسلسل بشكل نهائي خلال الأيام القليلة الماضية .

قنوات عرض مسلسل ابنة السفير

حصلت قناة ستار تي في “star tv” التركية الشهيرة على حقوق بث حلقات مسلسل ابنة السفير بشكل حصري.

حيث تُعرض الحلقات على شكل حلقة اليوم الاثنين عبر شاشتها، في تمام الثامنة بتوقيت تركيا وكل أسبوع، وعن تردد القناة :

تردد قناة ستار تي في على القمر التركي Türksat 4A

التردد : 12015.

الاستقطاب : أفقي H .

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 .

تردد قناة ستار تي في على Intelsat 19 :

التردد : 12286

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 30000

معامل تصحيح الخطأ : 3\4.