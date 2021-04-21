تراند اليوم : مسلسل ابنة السفير الحلقة ٢ مترجمة كاملة مترجمة

مسلسل ابنة السفير الحلقة ٢ مترجمة مشاهدة وتحميل مسلسل ابنة السفير الحلقة 2 كاملة مترجمة ، وتحكي قصة المسلسل على ابنة دبلوماسي قادم إلى موغلا وحبها لمراهق تركي. على الرغم من عدم وجود وحدة حول شكل السفير ، والشابين يكون لهما ميزات تجعل الحب مستحيلاً. وقصة حب مستحيلة.

ويجسد أدوار البطولة للمسلسل الجديد ابنة السفير ، الممثل التركي الشهير “أنجين أكيوريك” والنجمة التركية اللامعة “نيسليهان أتاغول”، ويعود النجمان إلى الدراما التركية بعد غياب دام لأكثر من عامين، حتى وأن الجرائد التركية قررت تحميس “نيسليهان” للعودة مجددًا بنشر تقارير متنوعة تحمل عنوان ” الشاشة التركية تشتاق إليك”.

ويعرض المسلسل في تمام الثامنة بتوقيت تركيا والساعة 7:00 بتوقيت مصر وكل أسبوع على أن يكون موعد عرض الحلقات كل يوم اثنين من كل أسبوع.

حصلت قناة ستار تي في “star tv” التركية الشهيرة على حقوق بث حلقات مسلسل ابنة السفير بشكل حصري.

حيث تُعرض الحلقات على شكل حلقة اليوم الاثنين عبر شاشتها، في تمام الثامنة بتوقيت تركيا وكل أسبوع، وعن تردد القناة :

تردد قناة ستار تي في على القمر التركي Türksat 4A

التردد : 12015.

الاستقطاب : أفقي H .

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 .

تردد قناة ستار تي في على Intelsat 19 :

التردد : 12286

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 30000

معامل تصحيح الخطأ : 3\4.

قصة مسلسل ابنة السفير

تدور قصة مسلسل ابنة السفير حول الشاب التركي البسيط “سانجار” الذي اختفى شقيقه داخل إحدى السفارات الأجنبية في بلدته، ليضطر إلى البحث عنه داخل السفارات الأجنبية المختلفة في البلدة بجانب بعض البلاد الأجنبية المجاورة، وخلال عملية بحثه يقابل ابنة الدبلوماسي الشهير “ناري” ويقع في حب ابنة السفير القادمة من الطبقة المخملية.

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي غامض تمامًا، حيث ستكون أول حلقات المسلسل مليئة بالغموض والتشويق، على أن يظهر أبطال العمل في البداية وهم في قصة حب مشوقة بينما تختفي “ناري” بشكل مفاجئ بعد الإتفاق بينها وبين “سانجار” على الزواج، وبعد مرور زمني كبير تعود “ناري” إلى القرية مجددًا لكن تزامنًا مع يوم زفاف حبيبها السابق “سانجار” ومن هنا تُكشف بقية التفاصيل.

أبطال المسلسل

يجسد دور البطولة في مسلسل ابنة السفير ، النجم التركي المعروف “أنجين اكيوريك” والمعروف في الوطن العربي بإسم “كريم” وهو نفسه الدور البارز الذي جسده في مسلسل “فاطمة جول” وكذلك مسلسل “العشق الأسود”

بينما حققت نيسليهان أتاغول قاعدة جماهيرية واسعة في الوطن العربي، بعد تأدية دور البطولة في مسلسل “فاتح حربية” و”حب أعمى”.

وكشفت الصحف التركية، أن أنجين أكيوريك سيتقاضى 200 ألف ليرة على الحلقة الواحدة في المسلسل ، بينما تتقاضى نيسليهان أتاغول 140 ألف ليرة ليصبحان الأعلى أجرًا بين نجوم الدراما التركية هذا الموسم.

الحلقة من هنا