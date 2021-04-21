تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2020 للبنان .. توقعات ميشال حايك 2020 للبنان

مَا سوف يَحصُل فِي القَرِيب العَاجِل وما فِي مُقتبل العَام الجَدِيد نتعرّف عَليه مِن خلال توقعات ميشال حايك التي تضع لنا كوكبة كبيرة جداََ ومُميّزة مِن التوقعات التي توقعها ميشال حايك صاحب الجنسية اللبنانية والديانة المسيحية التي بدأ يَشُقّ طَريق واضحة له في عالم التوقعات وقراءة الأبراج والتعرف على مكنونات الكثير من الدول وما سوف يحصل فيها بعد أن يهلّ عَلينا العام الجديد، وهو عام 2020 بعد غُضون أيام قليلة من الآن، ليكون البحث عَن توقعات ميشال حايك أكثَر مُتعة وأكثر مصداقية فِي كل آن وفي كل حين بالتوافق مع المركز الزماني والمكاني، وما بين توقعات ميشال حايك وما بين العام الجديد أيام وساعات تُفصِح عمّا هو آت.

حول توقعات ميشال حايك 2020

التّوقعات دوماََ تشمل في خِضمّها التّعرف على الدول وعلى الأفراد، ولكِن الأكثر أهمية للعام الجديد كما نعلم فإنّه يخص الدول لا سيّما تلك الدول التي تشهد الكثير من الصاعات المحلية والإقليمية والتي باتت وجهة نظر الكثير من الأفراد الباحثين عما هو جديد.

توقعات ميشال حايك للبنان 2020

الدولة اللبنانية وبعد ان اختارت رئيسها الجدِيد، الكَثِير مِن الهَواجِس والتّداعيات تحوم حول تلك الأراضي التي يتوقّع الكثير من الأفراد المتوقعين أن يَحدُث لها شيء وأن، يحدث لها الكثير من الأزمات أو الفرص الإيجابية كما يلي:

الوزير أشرف ريفي في كر وفر مع الرئيس سعد الحريري.

-مفاجآت كبرى في أسماء الشخصيات التي سيتحالف معها ريفي.

-بلدية طرابلس تشهد تغييرات داخلية تمنحها هوية جديدة.

-مسلسل الاعاجيب مستمر في مسيرة وأمن الدكتور سمير جعجع.

-محافظ الشمال القاضي رمزي نهری في مواجهة شمالية قاسية.

-سليمان فرنجية في أكثر من خطوة استباقية ومثيرة والناس في دهشة.

-وهج الحدث يخطف الأنظار من بكركي الی الديمان.

-هيئة العلماء المسلمين تلملم الجراح واسم الشيخ سالم الرافعي في الخط العريض.

-يتوقف الزمن حزيناً لعدة أيام في البترون.

-الجمال النسائي الشمالي في الطليعة.

-ضرب خاصرة الجيش اللبناني شمالاً وقرارات عسكرية بمنع التجول.

-غضب بارود وغضب الطبيعة في الشمال.

-حدث مرتبط بمعلم ديني شمالي يبهر الناس.

-كلمة الله في حدث علی مدخل مدينة طرابلس.

-اسم ميشال سماحة من جديد.

-أصحاب الاحتياجات الخاصة في صلب الاهتمامات الرسمية.

-محيط نفق نهر الكلب مسرح لأحداث تشبه النفق.

-تحضيرات لمشاريع سياحية علی امتداد مجرى نهر الكلب.

-الانتخابات النيابية لعبة ولعنة والقانون الجديد “موديل الواحد وستين”.

-اللعنة سارية المفعول علی البرلمان والنواب والانتخابات.

-كتاب شكر وتفويض والتوقيع نبيه بري.

-ثغرة تتحوّل كرة ثلج بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر إعلاميا.

-ثنائية جبران باسيل ونادر الحريري يجمعها السبب وتفرقها النتيجة.

-منطقة المتحف مسرح لأكثر من حادثة وحدث.

-سيلفي بكاميرا الرئيس الحريري تصبح خبرا.

-أحداث سلبية في كسروان لن تطفئ وهج مدينة جونية مستقبلا.

-القاضيان بو غيدا وحمود في خطر.

-أحد توقعات وليد جنبلاط للمرحلة المقبلة خاطئ.

-مشروع الجنسية يعطي حقوقاً للمرأة اللبنانية.

-بين معراب والضاحية تبادل هدايا.

-رئيسة اتحاد بلديات المتن السيدة ميرنا المر، يوم في خط الدفاع ويوم في خط الهجوم، والمعارك كثيرة.

-الآباء كميل مبارك وعبدو بو كسم وانطوان خضرة في مواقف هجومية دقيقة وخطرة.

-تحركات جريئة للمثليين في لبنان والمنطقة.

-موجة انتحار تجتاح المنطقة بينها وجه معروف.

-الضجيج يعيد اسم الدكتور زياد نجيم الی التلفاز.

-الإبداع العالمي من صنع صغار لبنان.

-شهرة واسعة في العالم للتبولة اللبنانية.

-المرأة اللبنانية في قفزة نوعية في اتجاه الحكومة والبرلمان.

-النازحون السوريون يأخذون مكان اللبنانيين في المظاهرات.

-وسام للشاعر نزار فرنسيس في أكثر من محفل ثقافي.

-الوزير السابق روني عربجي يكرم.

-الوقت انتهى في ملف العسكريين المخطوفين.

-عهد لبناني جديد رحباني التوقيع.

-الإسلاميون خارج السجون وعرسال هم جديد.

-ميريام سكاف نحو المواجهة.

-عون يفتح نافذة واسعة في ملف المعتقلين في السجون السورية.

-الحشيشة ستزرع وتقطف في عين الشمس.

-تيمور جنبلاط في قلب الحدث.

-الكآبة تخيّم علی منزل بهية الحريري.

-صدمة تطوير ملف نعيم عباس.

-مسار علاقات عون-الحريري لن يشبه بداية العلاقة.

-عنكبوت الخطر حول جبران باسيل حتى في الاغتراب.

-عملية امنية ضخمة تهدف الی كسر ظهر العهد الجديد.

-حزب الله دون أي ترتيب في الزمان ما بعد بعد حيفا وعينه علی ما بعد بعد القصير.

-كشف مخطط لاغتيال السيد حسن نصرالله واخراجه للعلن وانشغال في مقر السيد.

-تهافت الناس لمشاهدة نصرالله في إطلالة غريبة.

-رجال حزب الله لن يكونوا بحاجة للتسلل الی الأراضي المحتلة لأنهم ينتظرون هناك ساعة الصفر.

-الجيش الإسرائيلي سيتبيّن له أن رجال الحزب خلفه وليس أمامه.

-العهد الجديد يعطي اهتماما كبيرا للثقافة والفن.

-الراعي في مصالحات سياسية.

-الحريري يستخدم علم النفس لخوض معاركه السياسية

توقعات ميشال حايك للوطن العربي 2020

الوطن العربي شاهد على الكثير من الأزَمات، لا سيّما الأزمة السياسية التي تعتاشها، وعلى ذلك نجد ميشال يضع العديد من التوقعات التِي نَتحيّن مِنهَا الكثير ونضعها لكم كما يلي:

نجاة الطفل السوري عمران تحمل رسالة كبيرة.

-شخصية مسيحية سورية تلعب أبرز الأدوار في سوريا الجديدة.

-مقعد سوريا يملأ الجامعة العربية بالضجيج.

-ماهر الأسد لغز الحرب والسلم في سوريا الجديدة.

-وليد المعلم يترك بصمة بارزة في سجلات سوريا.

-عائلة الأسد في بعض عواصم العالم بمشاهد توحي انها لم تكن في سوريا.

-كمين علی طريق السبهان في أحد مهامه الديبلوماسية سعوديا.

-ناصر القصبي ثائر دون حساب.

-وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يمر في مجموعة من الألغام المتنوعة.

-وجه سعودي بارز في الحجر.

-الرؤية السعودية: وضوح وإعادة النظر في العديد من مندرجاتها.

-الخطر يلاحق أحد المشايخ السعوديين.

-في مصر الرئيسان محمد حسني مبارك ومحمد مرسي يتحرران بأسلوب مختلف.

-الرئيس السيسي محاط بعدد من الأطباء.

-سلسلة من العمليات الامنية في قناة السويس.

-هدير أصوات تندد بالرئيس السيسي بعد ان كانت مؤيدة له.

-هزة أرضية في مدينة مصرية.

-تلاقي مصري سعودي.

-حرب الداخل اقوی علی محمود عباس من خنجر الخارج.

-وضع بنيامين نتانياهو مهتز في الحكومة وفي العائلة.

-في الإمارات خوف قوى من الابراج وعليها.

-ظل سلبي يرافق الفنان حسين الجسمي.

-قطر تشرع أبوابها أمام لجوء لشخصية بارزة.

-في الأردن ورغم التكريم للملك لكنه سيواجه أزمة مفتوحة في ملف الأوقاف المسيحية والإسلامية.

-في تونس تغيب شخصية بارزة دون سابق إنذار.

-ملك المغرب في تحركات لكسر الانغلاق الديني ولن تخلو من التأثيرات علی شخصه.

-في الجزائر أحد الجنرالات يسرق الضوء.

-بحر ليبيا يتصدر الواجهة وطيف آل القذافي يسيطر من جديد.

-صفقات بالمليارات بين أميركا وإيران لتبادل اسری وجواسيس.

-خطة لإخفاء حيدر العبادي من العراق.

-أحلام في أم المعارك دفاعا وهجوما وعائلاتها في المرصاد.

-في اليمن انسحاب متوازن من الطرفين وعبد ربو منصور بعيد من الواجهة .

توقعات ميشال حايك عالمياََ 2020

العالم بقاراته يحتوي على الكثير من الإرهاصات، والكثير من التوجهات التي ينبغي الغعتارف بها والإهتمام بها، والتأقلم في مجمَل مُعتركها كما يلي:

أشار حايك الی أن الاتفاق النووي الأميركي الإيراني سيعاد فتحه من جديد.

-اهتزاز عالم المال والبورصة في تركيا.

-أفق حدث يحرك ملف عبدالله أوجلان بطريقة غير عادية.

-يضج العالم في قصة حول مصير اسامة بن لادن من جديد.

-عملية انتحارية بين طائرات وأرض مطار.

-عيد العشاق يلبس طابعا آخر غير طابع الحب.

-الأهداف الإرهابية ستركز علی دور الازياء والعطور المشهورة في العالم.

-كاريزما رئيس حكومة كندا ترفع بورصة الخطر عليه.

-رصد غيمة نووية غير بريئة.

-انفجار بركان الشعب الفنزويلي.

-أحتجاز رهائن في المطارات.

-بريطانيا معالم بشرية وثقافية برسم الخطر.

-علم داعش يدخل عالم الموضة.

-الإرهاب يطال سفينة ضخمة.

-في فرنسا فصل رابع من فصول الإرهاب والتركيز علی معالم دينية اسلامية ومسيحية.

-نقطة تحوّل في الانتخابات الفرنسية.

-إنذار لدينزني لاند.

-بلبلة واسعة في إطار صناعة السيارات الفرنسية.

-في ألمانيا اضطراب مالي واقتصادي.

-خضة في عالم الطيران الألماني

-استدعاء قوات ألمانية لمكافحة الشغب.

-كرة القدم الايطالية تتصدر الأحداث.

-فضيحة في إيطاليا في أكثر من مجال واحتجاجات شعبية.

-أول صدمة للصين من عالم الفضاء.

-ينشغل الرئيس الكوري بنفسه بدل أن يشغل العالم بنفسه.

-طلب الحماية الأمنية والصحية لاوبرا ونفري.

-الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تصريح قاس علی روسيا.

-هيلاري كلينتون في كلام عن الفضاء والمخلوقات الفضائية وعلاقتها بالأرض.

-مشاهد غير حضارية في بعض الشوارع الأميركية.

وفِي النهاية نُجدّد العهد بأن إستقبال العام الجديد بعد بضعة أيام سَوف يفتح المجال لهذه التوقعات للإنتشار بين الأفراد، ولكن نُوضّح جزئية أن المُنجّمون والمتوقعون أمثال ميشال حايك يرفضهم الكثير من الأفراد وذلك لأن الشريعة الإسلامية ترفض ذلك.