تراند اليوم : توقعات لبنان 2020

توقعات لبنان 2020 مَع اقتراب العام الجديد نَستعرِض أهمّ توقعات لبنان 2020، والعَدِيد مِنَ الدّول العربية لأشهر الفلكيين العرب، لنَشر جَمِيع التّوقعات الخاصّة بِدَولة لِبنان والتّغييرات السياسية والاقتصادية في لبنان، فالكَثِير يَبحث عَن أهمّ التّوقعات والتنبؤات الخَاصّة بِدولة لبنان في العام الجديد الذي يَقترِب عام 2020، حيثُ أنّ أغلب التنبؤات توقعت أن يكون هذا العام عام هادئ وعام انتِهَاء الصّراعات إلّا أنّ بَعض الفلكيين يتوقع استمرار الصراعات في عدد من الدّول العربية وحُدوث تفجيرات حول العالم ،فاليوم في مقالنا هَذا سوف نختص بذكر توقعات 2020 للبنان لجَمِيع الفلكيين العرب، وأهم التنبؤات وتوقعات لبنان 2020.

توقعات لبنان 2020

مَع التغييرات السّياسية فِي الشأن الّلبناني الجديدة التي تحمل تباشِير جَمِيلة لمستقبل لبناني، يَنتظِر الكَثِيرون مِنَ المُهتمين بالفلكيين العالمين أن يُصدروا التّوقعات للعام 2020، ونَشر أهم تنبؤاتهم للعام الجديد 2020 في لبنان، لتصل لجميع المتابعين والمهتمين بآخر التّوقعات العالمية والعربية فِي كُل عَام، حيثُ هَذِه التوقعات هي مُجرّد تكهنات يَجِب عَدم التصديق بها لأنّه لا يستطيع أحد معرفة ما يُخبىء القدر وهو علم غيب.

توقعات سمير طنب للبنان 2020

– في الفصل الأول من 2020 تغيرات حكومية كبيرة مع تصاعد المظاهرات وانتصار واسع للثورة اللبنانية وسط خطر حصول إنفجار كبير في وسط لبنان يستهدف رمزًا سياسيًّا كبيرًا بهدف تعطيل الإنتخابات الرئاسية.

– أول ثلاثة أشهر من 2020 ستكون حامية وصعبة وفيها حروب وموت واغتيالات وتفجيرات إرهابية ووفاة أو مرض زعماء ورجال دين.

– أخطار صحيّة تتهدّد رجل دين ماروني كبير ورجل دين شيعي كبير ومطران ماروني هام ونائب جنوبي وزعيم ماروني.

– “حزب الله” يسحب في الربيع قسماً كبيراً من قواته من سوريا لأسباب عسكرية.

– تلعب أميركا دوراً ضاغطاً على إسرائيل لإرجاع كل الأراضي اللبنانية المحتلة الى لبنان مقابل أن يضمن الجيش اللبناني أمن الحدود الجنوبية مع إسرائيل بمشاركة قوات اليونفيل بعد زيادة عددها، في اطار دور تفاوضي ايراني-اميركي يسعى الى تنظيم مستقبل “حزب الله” في لبنان.

– في الترتيبات الدولية الجديدة، لبنان يصير مركز نفوذ لفرنسا مع بعض النفوذ الإيراني، أما العراق وسوريا فيكونان من حصة روسيا.

توقعات ليلي عبد اللطيف للبنان 2020

من أهمّ التوقعات لليلي عبد اللطيف للبنان 2020، حيثُ توقّعت العَدِيد مِن الأمور فِي المَجالات السّياسية والإقتصادية والعسكرية الّلبنانية حسب آخر التنبؤات الخاصة بها في تنبؤات 2020 للبنان.

العماد جان قهوجي باق في منصبه ومكتبه وسيمدد له.

– اسم فادي خيرو سيلمع من جديد والاعمال التي سيقوم بها ستلاقي نجاحاً مع بروزه في دور سياسي بارز.

– احتمال الانفجارات موجود في لبنان.

– ما حدث في القاع لن يتكرر.

– لبنان قادم على مرحلة عز غير مسبوقة .

– لبنان سيزدهر بالاقتصاد والاعمار .

– حدث كبير جداً ستستقبله 8 و14 آذار ولا حروب اقليمية وطائفية.

– لقاء وطن يجمع كل القايادات اللبنانية.

– السوريون سيبقون فقط ضيوف في لبنان ولا توطين.

– السياحة بألف خير في لبنان والمهرجات بأفضل حالتها.

– الجيش سيتأخذ اجراءات غير متوقعة على الحدود السورية.

– حدث مهم جداً على الصعيد الأمني وإنجاز كبير للجيش في جرود عرسال.

– منطقة الشمال قادمة على مزيد من الاستقرار والاعمار والانماء من طرابلس الى عكار الى جبل محسن.

– سيشهد لبنان حدثاً أمنيا في الجنوب وصيدا .

– عمل عدواني من الاسرائيلين على الحدود ولكن لا تداعيات سلبية .

– معلومات خطرة عن وجود أشخاص في الجنوب هدفهم القيام بعمليات ارهابية ولكن حزب الله في المرصاد.

– عمليات اغتيال واشتباكات في مخيم عين الحلوة.

– اجراءات حازمة في عين الحلوة ومحيطها وتسليم بعض المطلوبين ومنها اسم سيشكل صدمة كبيرة.

– الاستقرار أمام الدولار الاميركي سيؤدي الى جلب استثمارات.

– بري سيساهم في تذليل كل العقبات في ملف النفط والغاز.

توقعات مايك فغالي للبنان 2020

تَشهد لبنان العَدِيد مِنَ الصّراعات حسب التنبؤات والتّوقعات لمايك فغالي، والتي سوف تتغير للأفضل، مَع وُجود بعض الاحداث الارهابية التي لها تاثير كبير في لبنان .

– مشهد جديد يجمع دولة الرئيس سعد الحريري مع الرئيس السوري.

– لبنان أمام تسويات مهمة جدا” تؤدي الى صلاحيات جديدة تعطى للرئيس المقبل.

– أحداث إرهاب يطال لبنان ولن يطال التعايش المشترك فيه.

– أحداث مفصلية يمر بها لبنان على أثر أعمال إرهابية، نرجو أن لا تكون إغتيالات.

– مجلس يجتمع به جميع أطياف البلد من 8 و14، وهو مجلس عذاء بيروتي.

– الحراك الشعبي ينتقل الى السياسة. تحد كبير يخضه الحراك المدني بجميع أنواعه من الأرض الى السياسة.

– قانون إنتخاب عادل للبنان ضمن تسوية وطن روكز، جان قهوجي، وزير الداخلية المشنوق في أرفع المناصب المقبلة.

– أحداث على صعيد محافظات لبنان نرجو ان تكون خير ولكن الرجاء لا ينفع.

– لبنان في قلب العاصفة.

– ستعاد الى الذاكرة سوزان تميم وذكرى بأسماء جدد.

– فضائح إعلامية وإعلانية، فضائح لاهل السياسة.

– جمهورية قبل شهر 6، 7.

– إعتقال شخصية سياسية بعد إكتشاف علاقاته بدعم وتسليح الإرهاب.

– الجنوب الى الواجهة مفاجئات كبرى بعد شهر 6، ستحدث تغييرات إيجابية.

– أحداث أمنية في معظم المناطق اللبنانية.

– مقتل وجرح متظاهرين ببيروت سوف يسبب خلافات كبيرة داخل التيارات السياسية.

– وفاة وزير سابق مفاجىء.

– الكهرباء 18 ساعة تغذية.

– نقابي معروف في ذمة الله.

– شتاء عاصف جدا”.

توقعات اقدم لمايك فغالي فيما مضي..

شهر تشرين الثاني هو شهر الكوارث والحسم.

الأمور في لبنان لن تقتصر فقط على الحراك الشعبي بل سنرى حراكََا سياسيََا على الأرض.

خضة ضمن مجلسي الوزراء والنواب تدفع الجيش اللبناني الى إستلام زمام الأمور قبل نهاية العام، وسيطالب السياسيون بحقوقهم كمواطنين.

إعتداءات على رجال السياسة في لبنان. قريبََا جدََا حلول دائمة للنفايات في لبنان.

الشتاء قاس جدََا في لبنان وسنرى البحر على مستوى الطرق ويجرف ما عليها وقد لا تصل الإغاثة الى المناطق الجبلية ممّا يستدعي من قاطنيها التموين سلفََا.

توقعات ميشال حايك للبنان 2020

في توقعات ميشال حايك اللبنانية للسنة الجديد 2020، حيثُ له العديد من التوقعات المهمة للعام الجديد عام 2020 وهي:

طوفان أصولي يعبر الحدود، وانفجارت تُقابل بانفجار شعبي

موسم السفارات آتٍ وأخبار الديبلوماسيين ستكون مثيرة

الهدف في إحدى السفارات سيكون العلم

خطر على وئام وهاب وعلى شخص آخر

مستجدات بملف سوزان تميم بمصر وسيناريو شبيه لما حدث معها في لبنان تمهيدات للقاء بين سامي الجميل والسيد نصرالله

مشهد يؤسس لثورة أرز ثانية تختلف عن الأولى

شهادة بالتقمص تفتخ أفقاً جديداً

الأنظار على الدوائر الرسمية في بعلبك

“أوسكار”، كلب جنبلاط سيكون الحديث والقضية

الرئيس بري سيُرينا الوجه الآخر

أحد الرؤساء ينجو من الاغتيال

تسونامي فني لبناني يغزو العالم

مؤامرة تتجوّل وعينها على البيال وقصر المؤتمرات

الرئيس سلام في الشارع وأمام الحراك الشعبي

وجه سياسي يُطلق نار من سلاحه الشخصي

آل شمعون إلى الواجهة من جديد

بشرى في القطاع الصحي الاستشفائي

صورة لمجموعات من مشجعي الرياضة وعلى رؤوسهم خوذات للحماية

عملية انتقامية تطال صاحب موقع الكتروني ينشر أخباراً سياسية

أمر مفاجئ في قضية الضباط الأربعة

عملية أمنية على موكب شخصية تُحدث بلبلة قبل أن يتبيّن أنه موكب وهمي

حزب الطاشناق على مسافة قصية من تغيرات داخلية وفي المواقف

تشكيل ما يشبه الخلية الأمنية لإسكات جو معلوف

حادثة أمنية أثناء بثّ مباشر

نهاد المشنوق بمهمة حرجة خارج وزارة الداخلية

محمد الحوت تكريمات خارج الحدود

مصباح الأحدب في الشارع ولباس الشارع

فريق الأنصار يتحدى التعسف الجديد

فصل جديد من قصة نوح زعيتر

أقدام مشبوهة بصنين تكون عابرة

حظّ وائل فاعور ممتاز لغيره ولكن ليس لنفسه

الشاعر موسى زغيب اسم إلى القمة

سنرى عرسال 2 في عرسال وخارجها

بسحر ساحر تتدفق العروض لإضاءة لبنان

عمليات خطف جديدة

حلقة من برناج نديم قطيش لن تمرّ على خير

عودة الذاكرة إلى جبل محسن وباب التبانة والجيش سيكون بين نارين

مشهد يذكر باغتيال بيار الجميل

بلديات لبنان لن تبقى كما هي

مشاريع نائمة من عام الستين ستُنفذ، ومعضلة جسر جلّ الديب إلى حلّ

الوزير الياس بو صعب يتمرّد