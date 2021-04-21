تراند اليوم : كشوفات أسماء المستفيدين الجدد من المنحة القطرية 100 دولار

أعلنت اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة عن اسماء المستفيدين من المنحة الأميرية القطرية 100 دولار مساعدات الأسر الفقيرة عن شهر (12/2019) .

وأكدت اللجنة أنه بأمكان المستفيدين استلام المنحة من مكاتب البريد من الساعة 8 صباحا حتي 2:30 مساءاً.

وشددت على ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للصرف حيث أنه سيكون للمستفيد نفسة مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية الشخصية وصورة عنها.

1. عن طريقة موقع وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة من خلال ( الرابط التالي ) ، بادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد للمستفيد نفسه .

2. عن طريق موقع الاتصالات "البريد" من خلال ( الرابط التالي ) ، بادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد للمستفيد نفسه .