تراند اليوم : ارطغرل 105 ::: أرطغرل الحلقة 105 موقع النور قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 105 .. موقع النور أرطغرل 105 مسلسل ارطغرل الحلقة 105

يواصل موقع النور في الحلقة 105 من مسلسل قيامة ارطغرل 105 عرض صراعات ارطغرل مع الخونة والجواسيس والصليبين والمغول، وفي أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 105 يتم إفشال خطة أريس وأسره على يد أرطغرل .وتُبث حلقات مسلسل قيامة أرطغرل "Diriliş Ertuğrul" على شاشة قناة "تي آر تي 1" التركية، في الساعة الثامنة مساءا من كل يوم أربعاء.

وينجح السلطان علاء الدين تجنب السهم او انقاذه من قبل احد جنوده ووصول ارطغرل وفضح سعد الدين كوبيك.

ويدور قيامة ارطغرل حول البطل التركي أرطغرل بن سليمان شاه ووالِد عثمان مؤسس الدولة العثمانية، ويتناول رحلة قبيلتهم التركمانية بحثا عن وطن، بعد الاجتياح المغولي للعالم الإسلامي، وفي هذه الرحلة خاض أرطغرل ومحارِبوه معارك شرسة مع المغول القوة الصاعدة في الشرق، وحَاربوا الصليبيين القوة الزاحفة من الغرب.

في رحلتهم للتوجه إلى الأناضول حقق أرطغرل انتصارات كبيرة، لفتت الانتباه إلى قوته ورفعت من شأنه، فأعطاه أمير الدولة السلجوقية السلطان علاء الدين الأول قطعة أرض على حدود الإمبراطورية البيزنطية انطلقوا منها لتأسيس السلطنة التي تحولت إلى خلافة.

نجح المسلسل في تقديم صورة الصراع الذي كان يعيشه العالم الإسلامي في هذه الفترة، وكيف تسببت الانقسامات والضعف في زيادة النفوذ الصليبي، وتجنيد الجواسيس والوزراء في القصور لتدمير الدول من داخلها، بحسب الباحث "عامر عبد المنعم".

يركز المسلسل على مواجهة المسلمين مع القوى الخارجية المعادية، ودور الخيانة في استنزاف قوتهم، في إشارات ذكية لما تواجهه الدولة التركية من مؤامرات، إلا أن الرسالة التي تتكرر في كل الحلقات هي الثقة في الانتصار رغم كل العراقيل.

وفاز "قيامة أرطُغرل" بجائزة مهرجان الفراشة التركي كأفضل مسلسل لعام 2016، وعُرض موسمين كاملين منه على قناة "تي آر تي" التركية، ويتم الآن عرض موسمه الثالث، ودائماً ما يحتل أعلى نسب المشاهدة الأسبوعية والشهرية.

وحاز المسلسل على إشادة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية مؤخرا، قائلا إنه يحظى في الآونة الأخيرة باهتمام وإعجاب الجميع صغارًا وكبارًا، وأن أفراد أسرته أيضًا يتابعونه عن كثب، واصفا إياه بأنه بمثابة ردّ على أولئك الذين يستخفون بقدرات تركيا وشعبها.