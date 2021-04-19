تراند اليوم : كلى اللى بتحبيه من غير ما تتخنى

كثير من عادات الطهى وإعداد الطعام الخاطئة تحوله من طعام صحى ومفيد إلى طعام دسم غنى بالدهون يتسبب فى زيادة الوزن ورفع مستوى الكوليسترول فى الدم، واكتساب الكيلو جرامات دون داع. وينصح الدكتور محمد ممدوح أخصائى الجهاز الهضمى بعدة أمور بسيطة تجعلك حرا فى تناول ما تريد، دون أن تشعر بالخوف من الزيادة فى الوزن أو الإصابة بالسمنة، أو عدم الاستفادة من الطعام بشكل مثالى ومن أبرز هذه النصائح: – لا تقلى البطاطس، فقط اغمسها فى نقاط من زيت الزيتون وأشويها فى حرارة الفرن لتصبح مقرمشة وصحية للغاية.

– لا تتناول الآيس كريم الغنى بالسكر، وحول كل الفواكة التى تحبها إلى آيس كريم دون سكر وسوف تجده لذيذا وصحيا ولا يزيد الوزن.

– اسلق المكرونة فى مياه صافية دون الكثير من الملح وتخلى عن الزيت تماما، واغسلها جيدا من النشا وأضف إليها الخضروات لتصبح صحية ولا تسبب تراكم الدهون. – الأرز باللبن تحلية صحية للغاية لأنه ليس به أى دهون، فقط لا تضف إليه السكر.

– لماذا تصر على الكثير من الملح فى طعامك، اهتم بإضافة التوابل والليمون والخل وسوف تشعر بأنك لا تحتاج الملح.

– لماذا تحرم نفسك من الشاى، هل تخاف إفساده لطعامك، فقط تناوله “كشرى” أى ليس مغليا، وبعد تناول الطعام فى أية وقت، ولن يسحب العناصر من الجسم.

– لا تشوح لسان العصفور أو الأرز فى السمن أو الزبد، بل أسلقهما فى المياه مباشرة وسوف تتناول نشويات صحية غير ضارة.