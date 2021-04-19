تراند اليوم : أمريكا .. اشتراط موافقة الزوجة على استخدام الزوج للفياغرا

وكالات / مشرق نيوز

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن النائب عن ولاية كنتاكي ماري لو مارزيان، تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لإجبار الرجال الراغبين في استخدام المنشطات الجنسية على القيام بإجراءات محددة.

وأفادت الصحيفة أن من بين تلك الاجراءات زيارة الطبيب مرتين والحصول على تأكيد أو تصريح من زوجاتهن.

وقالت النائب، والتي تعمل ممرضة، لصحيفة "كورير جورنال "الأمريكية، إنها تريد أن تحمي هؤلاء الرجال من أنفسهم، مضيفة أن الأمر يتعلق بقيم الأسرة.

كما صرحت النائب عن الحزب الديمقراطي أن مشروع القانون سيتطلب أيضا من الشخص الذي يريد الحصول على أي من المنشطات الجنسية مثل الفياغرا أن يقسم على الكتاب المقدس بأنه سيستخدمه فقط في حال وصف الطبيب له كعلاج للضعف الجنسي عند إقامة علاقة مع زوجته الحالية.

وجاء موقف النائب بمجلس نواب ولاية كنتاكي ردا على توقيع حاكم الولاية الجمهوري مات ريفين مشروع قانون يطلب من النساء أن تستشير طبيبا قبل 24 ساعة على الأقل من إجراء الإجهاض، وقد تم تمرير القانون بموافقة 92 صوت في يناير/كانون الثاني الماضي، حسبما ذكرت تقارير صحفية، وكانت مارزيان واحدة من 3 أعضاء في مجلس النواب بولاية كنتاكي صوتن ضد القانون.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست"/ روسيا اليوم