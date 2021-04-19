تراند اليوم : "فتاة النخيل مول" تتسبب في إقالة مسؤول هيئة الأمر بالمعروف في الرياض

أعفي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، عبدالله بن صالح الفواز، من مهامه، وذلك على خلفية انتشار مقطع مصور كشف اللثام عن قضية "فتاة النخيل مول".

وأصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبدالرحمن بن عبدالله السند، الأحد 14 فبراير/شباط 2016، قرارا بإعفاء مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، عبدالله بن صالح الفواز، من مهامه، وتكليف تركي بن عبدالله الشليل بدلا منه.

وجاء قرار إعفاء الفواز نتيجة تسجيل الرئاسة العامة للهيئة عددا من الوقائع التي اتهم فيها بعض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بالتجاوز، كان أبرزها فيديو "فتاة النخيل مول" الذي ظهرت فيه فتاة تهرول بين حشد للمارة في أحد شوارع مدينة الرياض، فرارا من مطاردة أعضاء الهيئة، بحسب ما ذكرت مواقع سعودية.

وأفاد متحدث باسم الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض محمد السبر، بأنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، وتبين أن الفتاة ارتكبت مخالفة تستوجب ايقافها، إلا أن فرقة الهيئة لم تلتزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بآلية الضبط والاستيقاف، ما ترتب عليه تصعيد الموقف.