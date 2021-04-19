تراند اليوم : بالصور . . سفير هولندا يفتتح معرضاً للمخطوطات الاسلامية في غزة

غزة / الخليج 365

افتتح ممثل هولندا لدى السلطة الفلسطينية، بيتر موليما ، لدى السلطة الفلسطينية، الثلاثاء ، معرضاً للمخطوطات والصور الإسلامية التي تحتفظ بها جامعة هولندية وذلك في قاعة فندق المتحف على شاطيء بحر غزة بحضور عدد من المسؤولين الهولنديين ووالدكتور محمد المغير مستشار ملكة هولندا وحشد من المواطنين .

وضم المعرض، الذي حمل اسم "كتاب الفن الإسلامي"، أكثر من 40 نسخة من المخطوطات الإسلامية المتواجدة في جامعة ليدن الهولندية التي تمتلك أكثر من ألف مخطوطة شرق أوسطية، يعود أصلها إلى دولة المماليك.

وقال السفير الهولندي ، بيتر موليما ، لمراسل القدس خلال تفقده زوايا المعرض:" إن الهدف من إقامة هذا المعرض هو المشاركة والاتصال بين الهولنديين والفلسطينيين، بإحضارنا ما لدينا من مخطوطات إسلامية في هولندا، وجلبها إلى قطاع غزة واظهار الجانب الحضاري الايجابي للتاريخ الانساني".

وأضاف موليما:" هناك شيء مشترك بيننا يجب أن نشاركه، وهذا يتمثل في الفن الإسلامي ، وما نعرضه هنا عبارة عن نسخ وصور من مخطوطات أصلية حول تاريخ الفن الإسلامي، وتضم آيات من القرآن وتاريخ الفن الإسلامي".

وضم المعرض صورا لمخطوطات أصلية، تنوعت بين الآيات القرآنية، والرسومات والزخارف، والمخطوطات العلمية ، وقد أقيم هذا المعرض في الضفة الغربية في وقت سابق.

وتضم مجموعة المخطوطات، التي تحتفظ بها الجامعة، كتاب "الحشائش"، وهو الترجمة العربية لكتاب Materia Medica للحكيم الإغريقي "ديسقوريدوس"، ويعود تاريخها إلى عام 1083م.

يشار الى أن جامعة ليدن احتفلت العام الماضي بمرور أربعمائة عام على دراسة اللغات والثقافات الشرقية ، فقد تأسس قسم الدراسات العربية عام 1613 مما يجعله من أقدم أقسام الدراسات العربية في اوروبا ، وتعددت أسباب دراسة اللغة العربية ما بين الاهتمام الاكاديمي باللغة والحضارة العربية والحاجة لإقامة حوار ( وسجال) بين الأديان وكذا توطيد العلاقات التجارية والدبلوماسية.

واستمر هذا التقليد في قسم مفعم بالحركة والنشاط للدراسات الشرق الاوسطية وبمكانة علمية وعالمية، ويقدم هذا القسم مجموعة من برامج لشهادتي البكالوريوس والماجستير تتناول العديد من الموضوعات بعين تنظر من زاوية تاريخية وعين تنظر على تطورات العصر الحديث.

وهذا العام تحتفل الجامعة والمدينة معا بتاريخ الدراسات العربية والشرق أوسطية ومستقبلها ببرنامج شامل من الانشطة ، حيث المعارض داخل المتاحف وقراءات شعرية وحفلات موسيقية ولقاءات وجولات علمية.

و ينعكس هذا التقليد طويل الأمد في الدراسات الشرقية على ثراء مجموعات مكتبة جامعة ليدن ، ففي الوقت الحالي تضم الجامعة ما يقرب من 4 آلاف مخطوطة عربية بجانب 2000 مخطوطة باللغتين الفارسية والتركية والعثمانية.

وقد مكنت العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية هولندا والمغرب منذ 1610 وكذا مع الدولة العثمانية منذ 1612 العلماء الهولنديين من السفر الى الشرق الاوسط بحثاً عن مواد مصدرية . انتهى