تراند اليوم : لتجميد الخبز في الفريزر اتبعي هذه الطرق

قال علماء في جامعة هارفورد الأمريكية " تشديدنا في عدم تناول الخبر المجمد مبني على نقاط علمية، و يمكن توضيح كل ذلك عبر دورة حياة الخبر ، الخبر ينتج في الأول ساخن ، بعدها يبرد".

وأضاف العلماء " البرودة التدريجية للخبز منذ سخونته، تسمى بالإنتقال لمرحلة الصلابة، وبعدها مرحلة فقدان النضارة، والمرحلة الأخيرة تسمى التعفن، وتجميد الخبز ما هي إلا وسيلة تحفيزية لسرعة الإنتقال بين هذه المراحل للوصول للمرحلة الأخيرة التعفن التي تشكل خطورة على الانسان ".

واختتم العلماء حديثهم " تعفن الخبز لن يظهر جليا لكم بعد تجميده في "الفريزر"، و افضل وسيلة للحفاظ على الخبز هي وضعه في كيس بلاستيكي بعناية و بعدها يمكنكم وضعه في الفريزر لكن عندما نخرجه، نضعه لساعة تقريبا دون أكله بعدها يجب تسخينه ".

الظاهر من كلام العلماء انه يجب علينا معرفة الطريقة الصحيحة لتجميد الخبز وعدم الاعتماد على الطريقة التقليدية التي اعتدنا عليها ونلفت الانتباه ان طريقة تجميد الخبز هي الخاطئة والمضرة وليس تجميد الخبز بشكل عام لذلك اذا اتبعنا الطريقة الصحيحة زال الخطر والضرر.