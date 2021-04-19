تراند اليوم : 7 نصائح لإظهار الحب لأطفالك وزوجك

صحيح أن التعبير عن الحب لا يقتصر على يوم واحد في العام، فهو متاح وضروري في كل وقت. ولكن لاضير من الاحتفال بهذه المناسبة وتكريسها لرفع شعار الحب في حياتنا وسط انشغالاتنا وتسارع إيقاع حياتنا وجفافه. فللحب معانٍ كثيرة وعميقة وأشكال عديدة.

فما رأيك عزيزتي الأم أن تجعلي من عيد الحب هذا العام عيداً لكل العائلة، وتستغلي هذه المناسبة لتعبري عن حبك لأسرتك وأطفالك بأشكال وطرق عديدة فتدخلي البهجة والسرور إلى قلوبهم الصغيرة والبريئة.

فالزوجة والأم قدوة ومثل في العطاء والمحبة ونبع من الحنان لا ينضب. ويمكنك من خلال تعبيرك عن حبك لهم أن تعلمي أطفالك أن الحب يمكنه أن يفعل الكثير. وأن الأسرة التي تبنى على المحبة هي أسرة متماسكة ومثالية.

ولإظهار الحب لأطفالك وزوجك في هذا #اليوم وفي كل يوم، إليك أهم النصائح:

1. استخدمي الكثير من الكلمات الإيجابية ومصطلحات التشجيع والدعم أثناء حديثكِ مع أطفالك. وتجنبي أسلوب السخرية والانتقاد لتصرفاتهم.

2. كما وخصصي للزوج أيضاً وقتاً لتعبري له خلاله عن مشاعرك تجاهه وتقديرك لكل ما يفعله لأجلك ولأجل الأسرة، وأخبريه كم أنت ممتنة وسعيدة إلى جانبه.

3. تقدمي بالاعتذار للزوج أو الأطفال في حال كنت تشعرين ببعض التقصير تجاههم بسبب ضغوطات ومتطلبات الحياة والعمل واطلبي منهم بعض التفهم والمساندة.

4. إن للضمة معانٍ ونتائج رائعة بين المحبين فلا تبخلي بها على الشريك والأطفال. فسيكون من الرائع أن تضمي أطفالك إلى صدرك بحب وحنان كلما استطعت ذلك فلهذا التصرف أثر كبير في أنفسهم.

5. تجنبي التحدث مع الزوج أو مع الأطفال في أي موضوع يمكن أن يزعجهم أو أن يعكر صفو هذا #اليوم عليهم والذي يجب أن يكون مليئاً بالحب وللحب فقط.

6. ضعي مخططاً لقضاء وقت رائع مع أسرتك داخل المنزل أو خارجه، لتستمتعوا معاً بالعديد من النشاطات. كسهرة أو غداء يجمع الأسرة مع بعضها.

7. اطلبي من كل فرد من أفراد أسرتك أن يخبرك بأمنية لديه يتمنى أن تحققيها له لتعملي على تحقيقها في هذا #اليوم كعربون محبة منك لهم.