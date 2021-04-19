تراند اليوم : تقنية علاج جديدة تبشر مرضى السرطان بالشفاء

وكالات / مشرق نيوز

كشف علماء عن تقنية علاج جديدة للسرطان نجحت في شفاء حالات وصلت إلى مرحلة متأخرة من المرض، وأصبح ميؤوسا من شفائها.

وتعتمد تقنية العلاج التي جربت في أميركا على إزالة خلايا مناعية تعرف بخلايا "تي" من المرضى، وتزويدها بجزيئات مستقبلة تستهدف المرض داخل الجسم، قبل إعادتها إلى المصاب.

وأظهرت الدراسة الطبية التي أجريت في الولايات المتحدة، تعافي 9 مرضى من سرطان الدم، من أصل 10 شملهم علاج عن طريق الخلايا المناعية.

أما مجموعة ثانية من المصابين بأنواع أخرى من سرطان الدم، فتماثل فيها 4 مصابين للشفاء من أصل خمسة، كما لازمت أعراض المرض نصف المرضى فقط، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.

وبالرغم من تعافي 94 في المائة من المرضى الذين خضعوا للعلاج بالتقنية،يظل احتمال عودة أعراض السرطان قائما.

ويقول الطبيب والباحث في مركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان في سياتل، ستانلي ريديل، إن النتائج المشجعة تحققت بين مرضى كان يفترض أن يعيشوا ما بين شهرين و5 أشهر إضافية.

واعتبر ستانلي تعافي المرضى أمرا خارقا للعادة، قائلا "دعوني أكون صادقا معكم، فهذا أمر لم يسبق وقوعه في الطب من قبل لدى مرضى مماثلين بلغت عندهم الإصابة بالسرطان مرحلة متقدمة جدا".

ويستطيع نظام المناعة الطبيعي، في الأصل، أن يتصدى للسرطان، لكنه قد يكون غير قادر في بعض الأحيان، بسبب عدم التعرف على الخلية السرطانية، أو إيجاده صعوبة في تحديدها.

وتجعل الجزئيات المستقبلة بعد زراعتها في الخلايا المناعية، الورم السرطاني غير قادر على تحصين نفسه ضد مناعة الجسم.

ويبشر نجاح تقنية العلاج في أميركا بتعميمها في مناطق أخرى من العالم ليستفيد مرضى الداء، سيما من بلغت إصابتهم مراحل متقدمة فقدوا معها الأمل في الشفاء