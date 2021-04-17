تراند اليوم : إطلالة أمل كلوني الصادمة عمرها أكثر من 30 عاماً

في أحدث إطلالاتها فاجأتنا المحامية اللبنانية أمل علم الدين زوجة الممثل الأميركي #جورج_كلوني، حيث اختارت أمل "توب" من الدانتيل الأحمر تميّزت بتصميمها الجريء لتلبية دعوة آنا ونتور رئيسة تحرير مجلة "فوغ" إلى حفل أقيم في#نيويورك على شرف سمانتا باري رئيسة التحرير الجديدة لمجلة "غلامور" بنسختها الأميركية.

يحمل هذا "التوب" توقيع المصممة الفرنسية Isabelle Allard التي قامت بتصميمه في ثمانينيّات القرن الماضي. وقد أرادت#أمل_كلوني من خلال ارتدائه بعد أكثر من 30 عاماً على تصميمه أن تعبّر عن جرأة لافتة باختيار أسلوب بعيد عن إطلالاتها الكلاسيكية ذات الطابع العصري التي تعتمدها عادةً في حياتها المهنيّة كمحامية مدافعة عن حقوق الإنسان في المحافل الدولية أو عندما ترافق زوجها على البساط الأحمر للمهرجانات الهوليوودية.

أمل كلوني أمل كلوني برفقة سمنتا باري وآنا ونتور

وكانت أما كلوني قد صرّحت مؤخراً أنها تستمتع بلعبة الجمع بين أساليب مختلفة في مجال #الموضة، ولكنها تشعر بالإحباط كون وسائل الإعلام العالمية تهتم بأناقتها أكثر من اهتمامها بإنجازاتها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وهي تكره فكرة وضعها في إطار محدّد وتتسأل: من قال إن المحامية لا يمكن أن تختار إطلالة مرحة، وأن الفنانة لا يمكن أن تظهر بإطلالة صارمة؟.

نسّقت أمل كلوني "التوب" الحمراء، التي تأخذ شكل كورسيه يرافقه ذيل طويل من الخلف، مع سروال من الدنيم الأسود وحذاء عالي الساق من الجلد الأسود فيما حملت بيدها حقيبة سهرة من الساتان ذات طابع "فينتاج". هذه #الإطلالة فاجأت نقّاد الموضة الذين انقسموا بين مؤيّد للمسة التجدد التي اعتمدتها ومعارض كونها لاتناسب شخصيّتها المهنية كمحامية تترافع في أهم الحافل الدولية. فما رأيكم بإطلالتها؟.