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تراند اليوم : شاهد تحنيط أجمل ناقة في السعودية.. بعد أشهر على نفوقها

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بعد مرور حوالي 3 أشهر على نفوقها، تداول مغردون فيديو لـ "خزامة" الناقة الأجمل في ، خلال عملية تحنيطها.

أما سبب التحنيط فيعود إلى كون تلك الناقة تتمتع بمعايير جمالية متميزة، تلخص مواطن جمال الإبل، بحسب ما أجمع عليه العديد من  المهتمين بالموروث الشعبي.

يذكر أن "خزامة" فازت بالكثير من الجوائز، وقد تجاوز ثمنها أكثر من ثلاثين ملايين ريال. وقد عرض هذا المبلغ  على مالكها ناصر بن مبارك بن قريع آل بريك إلا أنه رفض بيعها.  

وكان نادي الإبل أعلن في فبراير الماضي بعد نفوقها، رغبته في تحنيطها، لعرضها في متحف النادي، وطالب صاحب الناقة بأن يسمح بنقلها إلى مقر النادي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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