تراند اليوم : عروض كارفور ::: عروض كارفور لشهر رمضان 2018

أعلنت كارفور عن عروضها بِمُناسبة شهر رمضان المُبارك في السعودية ومصر والدول العَربية الأخرى، وشملت عروض كارفور لشهر رمضان 2018 تنزيلات هائلة ومميزة على السلع والمُنتجات تُناسب جميع المُستويا، إلى جانب سِلع غذائية جديدة من مُشتقات الألبان، والمُعلبات والخُضراوات والفواكه، والملابس، والأحذية، وغيرها من السلع التي لا تخلو من ما يحتاجه المُستهلك العربي، وتميزت هذه السلع بحداثة إنتاجها وجودتها، وختم وزارة الصحة والصناعة والتجارة، والتي تضمن تاريخ إنتاجها وإنتهاءها وصلاحية إستخدامها، وتتحضر كارفور لإستقبال الموسم الرمضاني بباقة من السلع التي يحتاجها المواطن، وسيتم تدعيم جميع مراكز تسوق كاروفور بها في كل البلاد العربية.

وقبل الدخول إلى أجواء الشهر الفَضيل، أعلنت كارفور عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، عن عروضها، عبر نشرات خاصة وضحت صور المُنتجات والسلع، مع تاريخ صلاحيتها وإنتهاءها، وأماكن تواجدها، وأسعارها قبل وبعد التخفيض، في هذا المقال نُرفق لكم احدث عروض كاروفور لشهر رمضان المُبارك.

عروض كارفور لشهر رمضان المُبارك

تُعتبر كارفور من مراكز التسوق الأكثر إقبالاً من قبل المُستهلكين في جميع الدول العربية، وتشهد على مر السنين وتحديد في الموسم الرمضاني إقبالاُ كثيفاً من قبل المتسوقين على السلع الغذائية الخاصة بالسحور والإفطار، ولا تخلو مراطكز كاروفور من المتسوقين خلال شهر رمضان المُبارك، وخصوصاً في أول أيامه، وآخرها التي تسبق أول أيام عيد الفطر المُبارك، حيث يتحضر الناس لشراء ملابس العيد.