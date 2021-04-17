تراند اليوم : من اختطف جثة صدام حسين؟ ( فيديو)

وكالات / الخليج 365

تداول نشطاء ومواطنون على نطاق واسع عملية نبش ليلية لقبر الرئيس العراقي صدام حسين وتم تصوير جثمانه بعد 12 عاما على اعدامه في 30 ديسمبر 2006 ويقول احد المعلقين في شريط فيديو متداول ان الجثمان كما هو ولم يتحلل.

لكن قال القاضي منير حداد، نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا في #العراق، التي حاكمت رموز النظام العراقي السابق، إنه "بعد تنفيذ حكم الإعدام في رئيس النظام السابق صدام حسين، طلبت عائلته تسليم جثمانه لغرض دفنه في مسقط رأسه بقرية العوجة في محافظة صلاح الدين، حسب التقاليد الإسلامية. حسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف حداد الذي كان قد أشرف على تنفيذ حكم الإعدام في #صدام_حسين، وقاده إلى حبل المشنقة، أن "الحكومة العراقية وقتذاك وافقت على طلب عشيرة صدام، وقد فاتحتنا رسميا، حيث كنت وقتها رئيسا للمحكمة الجنائية العليا، والمشرف على عملية الإعدام بهذا الشأن، ووافقنا على ذلك"، مشيرا إلى أن "اثنين من عشيرة صدام حسين حضرا لتسلم الجثة، وهما شيخ عشيرة البوناصر التي ينتمي إليها صدام، ونائب محافظ صلاح الدين آنذاك، وتم نقل الجثة إلى العوجة على متن مروحية أميركية". ويضيف حداد أن "الرجلين اللذين تسلما الجثة قالا لي شخصيا إن صدام تسبب بأذيتنا نحن عشيرته، حيا وميتا".

وبشأن التقارير التي تتحدث الآن عن قبره السري، يقول حداد: "لا علم لي على وجه التحديد بتفاصيل ما يشار عن اختفاء جثمانه أو تفخيخ قبره، أو نقله من قبل ابنته، حيث إن دورنا انتهى عند تنفيذ الحكم وتسليم الجثة إلى عائلته، طبقا لطلبهم"، مستدركا بالقول: "لقد كنا أكثر تسامحا منه حيث سلمناه بعدما أعدمناه، بينما هو حين أعدم أقربائنا كان يدفنهم في مقابر جماعية".