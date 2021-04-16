تراند اليوم : أول رد فعل من مي سليم بعد إعلان وليد فواز انفصالهما

فاجأ الممثل وليد فواز الجميع بإعلانه انفصاله عن زوجته الممثلة مي سليم بعد مرور 3 أسابيع على زواجهما.

شكل الخبر صدمة للجمهور ولزملائهما في الوسط الفني، فلم يتوقع أحد سرعة انفصالهما خاصة أنهما كانا ينشران صورهما من شهر العسل ويبدو عليهما الحب والانسجام.

وفي أول رد فعل لها قامت مي بحذف كل الصور التي تجمعها بفواز من حسابها على Instagram ولم تعلق على الأمر أو ترد على أي سؤال.

أما وليد فلازال محتفظا بكل الصور التي نشرها من شهر العسل الذي أمضياه في اليونان.

وكان وليد فواز ومي سليم أعلنا زواجهما يوم 20 يونيو الماضي، بعدما بدأت قصة الحب بينهما خلال تصوير مسلسل "الرحلة" الذي عرض في رمضان 2018.