تراند اليوم : فتاة تكشف فبركة صور حفل زفاف شيري عادل ومعز مسعود: هذه صور فرحي !

كشفت فتاة تدعى ندى محسن فبركة صور حفل زفاف كل من شيري عادل ومعز مسعود التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أن هذه الصور تخصها هي شخصياً وقالت ندى في تصريحات صحفية أن حفل زفافها أقيم في الإمارات في شهر سبتمبر الماضي في أحد الفنادق الكبرى وأنها فوجئت بتداول الصور باعتبارها خاصة بأشخاص آخرين وهو أمر أزعجها جداً.

كشفت فتاة تدعى ندى محسن فبركة صور حفل زفاف كل من شيري عادل ومعز مسعود التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أن هذه الصور تخصها هي شخصياً وقالت ندى في تصريحات صحفية أن حفل زفافها أقيم في الإمارات في شهر سبتمبر الماضي في أحد الفنادق الكبرى وأنها فوجئت بتداول الصور باعتبارها خاصة بأشخاص آخرين وهو أمر أزعجها جداً.

وعن الشخص المتسبب في تسريب هذه الصور وفبركتها قالت المصورة التي نشرت الصور مع مباركة للعروسين هي السبب لا أعرف إن كانت قد تعمدت ذلك أم أنه قد أسيء فهمها وفي الحالتين أفكر جدياً في التقدم بدعوى قضائية ضدها لأنها كانت سبباً في نشر صور على الملأ وعلى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة لا ترضيني.

يذكر أن المصورة لميس أحمد نشرت عدة صور من حفل زفاف وكتبت عليها تعليق تبارك فيه للعروس شيري عادل مما تسبب في تداول الصور خصوصاً أنها لم تظهر ملامح العروسين لأن الصور كلها تم التقاطها من الخلف فقط.

الغريب أن الداعية معز مسعود الذي كان حريصاً على إصدار بيان صحفي لإعلان زواجه من شيري عادل لم يصدر أي تعليق بعد انتشار الصور لنفي كونها تخصه هو زوجته الفنانة الشابة شيري عادل.