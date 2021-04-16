تراند اليوم : بعد انفصال مي سليم ووليد فواز.. تعرف على أبرز حالات الطلاق السريع في الوسط الفني

آثار خبر انفصال النجمة مي سليم عن زوجها وليد فواز، الحديث مجددًا عن زيجات الوسط الفني، خاصة تلك التي استمرت لفترات قصيرة وكانت نهاياتها غامضة. مصراوي يستعرض في هذا التقرير أقصر هذه الزيجات والتي لم يمتد بعضها لأكثر من ساعات قليلة.

إيناس النجار

تعتبر حالة النجمة إيناس النجار هي من الأبرز بين حالات الطلاق في الوسط الفني، إذ عُقد قرانها على رجل الأعمال المصري محمد محفوظ، وانفصلت عنه بعد شهر واحد من الزواج. ولم تكشف إيناس عن أي تفاصيل خاصة بالانفصال وفضلت أن تعلق بـ "أن كل شيء قسمة ونصيب".

ياسمين كساب

انفصلت النجمة ياسمين كساب عن زوجها الطبيب الروسي ارتيوم كوشرجيان، وذلك بعد أشهر قليلة من عقد قرانهما. وفضلت ياسمين أيضًا عدم ذكر أي تفاصيل خاصة بالطلاق، وكتبت منشور عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "الحمد لله على ما أنا فيه، الحمد لله على كل حال، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق".

ياسمين جمال

قررت النجمة ياسمين جمال إعلان انفصالها عن زوجها الفنان معوض إسماعيل، وذلك بعد مرور ما يقرب من العام على زواجهما. ولم تكشف ياسمين عن السبب الحقيقي وراء الانفصال، واكتفت بتدوينة عبر حسابها على "فيسبوك"، قالت فيها: "أنا سنجل للأبد".

علياء عساف

الفنانة الشابة علياء عساف انفصلت عن زوجها محمد عماد الدين، بعد زواج دام أربعة أشهر. وكشفت علياء عن السبب الحقيقي وراء الانفصال، واختصرته في "عدم تفاهمها مع زوجها، ورفضه استمرارها بمجال التمثيل"، وهو ما رفضته علياء وطلب بعده الطلاق.

منة فضالي

أعلنت النجمة منة فضالي أثناء استضافتها بإحدى حلقات برنامج "شيخ الحارة" عن زواجها في السر من الملحن محمد ضياء، وأنها انفصلت عنه بعد أشهر من الزواج، مؤكدةً أن والدتها رفضت ارتباطها وزواجها منه عندما تقدم لطلب يدها.

ريم البارودي

أعلنت النجمة ريم البارودي أثناء استضافتها بإحدى حلقات برنامج "صبا الخير"، إنها كانت متزوجة من النجم أحمد سعد، وإن طلاقها منه وقع قبل أيام قليلة من زفافه على النجمة سمية الخشاب، ورغم أن علاقتهما استمرت لما يقرب الـ 14 عامًا، إلا أن زواجهما رسميًا لم يتجاوز شهر واحد.

صباح

كانت لحياة الفنانة الراحلة صباح وزيجاتها المتعددة تفاصيل مثيرة، إلا أن أغربها كان زواجها من الفنان الراحل رشدي أباظة، الذي قرر الزواج بها أثناء تصويره أحد الأفلام في بيروت. وهو زواج لم يستمر لأكثر من ساعات قليلة قرر بعدها الثنائي الأشهر في زيجات الوسط الفني الانفصال المفاجئ.

تحية كاريوكا

تزوجت النجمة الراحلة تحية كاريوكا لأول مرة من أنطوان عيسي ابن شقيقه الراقصة بديعة مصابني، وذلك في العام 1939، واستمرت الزيجة لعام واحد قبل انفصالهما عام 1940، وفي المرة الثانية تزوجت من محمد سلطان باشا واستمر زواجهما 6 أشهر، لتتزوج مرة ثالثة من ضابط أمريكي يدعي "ليفي" أشهر إسلامه بعد زواجه منها، ورافقته إلى الولايات المتحدة، ولم تمتد علاقة زواجهما أيضًا طويلاً، قبل الزيجة الرابعة من المخرج فطين عبد الوهاب، لتعود كاريوكا بزيجة جديدة من الفنان أحمد سالم، ترددت بعدها العديد من الشائعات حول علاقة عاطفية بينه وبين أسمهان أثناء تواجدهما في فلسطين، لتقرر كاريوكا الانفصال عنه فور عودتها إلى القاهرة، وتتزوج للمرة السادسة من الطيار الخاص للملك الفاروق الذي انفصلت عنه أيضًا بعد مرور شهرين فقط من زواجهما.​