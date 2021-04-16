تراند اليوم : عادل إمام ساخرا: "أنا لو بلعب لازم أبص على فيفي عبده"

دافع الفنان عادل إمام عن الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية سفرها إلى روسيا لدعم المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم.

وقال إمام خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، موجهًا حديثه للفنانة الاستعراضية: "اللي

أنت عملتيه شيء كويس، العمل الإنساني والاجتماعي شيء عظيم".

وأوضح أنه في أوائل ثورة يوليو قادت الفنانة تحية كاريوكا قطار الرحمة الذي كان يجوب الصعيد في إطار مشروع اجتماعي.

وتابع موجهًا حديثه لفيفي عبده: "اللي أنت عملتيه لا يُسيء ليكي".

وسخر الفنان الكبير، من سؤال ساخر طرحه عليه مقدم البرنامج بشأن التأثير السلبي لفيفي عبده على لاعبي المنتخب، وقال: "لو بلعب كورة لازم أبص لفيفي عبده".